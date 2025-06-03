https://ria.ru/20250603/ingushetija-2020646125.html

В Ингушетии модернизируют водопроводные сети для улучшения качества воды

В Ингушетии модернизируют водопроводные сети для улучшения качества воды - РИА Новости, 03.06.2025

В Ингушетии модернизируют водопроводные сети для улучшения качества воды

Разработанная властями Ингушетии программа модернизации водопроводных сетей позволит улучшить качество водоснабжения более 40 тысяч жителей республики, сообщила РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:08:00+03:00

2025-06-03T13:08:00+03:00

2025-06-03T13:08:00+03:00

республика ингушетия

жкх

сунженский район

назрановский район

махмуд-али калиматов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004697336_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1742dcb60e6764efd94e0c4ab6e40817.jpg

НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Разработанная властями Ингушетии программа модернизации водопроводных сетей позволит улучшить качество водоснабжения более 40 тысяч жителей республики, сообщила пресс-служба главы региона. "Министерством энергетики Ингушетии разработан комплекс мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры. До 2030 года будет проведен капитальный ремонт водопроводных сетей 8 значимых объектов, что позволит улучшить качество водоснабжения для более чем 40 тысяч человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что общая протяженность ремонтируемых участков составит 159 километров. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что решение проблемы водоснабжения в сельских населенных пунктах республики, особенно летом, остается одним из приоритетных направлений работы властей региона. "Эти мероприятия помогут значительно улучшить водоснабжение, повысить качество питьевой воды и обеспечить ее бесперебойную подачу в летний период. Обеспечение бесперебойного водоснабжения для каждого уголка республики - это не просто обязательство, это наш долг перед жителями, обеспечивающий их здоровье и благополучие", - подчеркнул он. По данным местных властей, в текущем году планируется осуществить капремонт сетей в городе Карабулак и селении Берд-Юрт Сунженского района, в 2026 году в программу войдут город Малгобек, селения Барсуки, Плиево и Гази-Юрт Назрановского района, Сагопши Малгобекского района. В 2027 году будет проведен капитальный ремонт водопроводов в селениях Кантышево и Долаково Назрановского района, Пседах Малгобекского района, Нестеровская, Мужичи, Галашки и Троицкая Сунженского района.

https://ria.ru/20250520/teatr-2018067127.html

https://ria.ru/20241203/ingushetiya-1987075583.html

сунженский район

назрановский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, сунженский район, назрановский район, махмуд-али калиматов