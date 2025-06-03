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В Ингушетии модернизируют водопроводные сети для улучшения качества воды - РИА Новости, 03.06.2025
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Республика Ингушетия
 
13:08 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/ingushetija-2020646125.html
В Ингушетии модернизируют водопроводные сети для улучшения качества воды
В Ингушетии модернизируют водопроводные сети для улучшения качества воды - РИА Новости, 03.06.2025
В Ингушетии модернизируют водопроводные сети для улучшения качества воды
Разработанная властями Ингушетии программа модернизации водопроводных сетей позволит улучшить качество водоснабжения более 40 тысяч жителей республики, сообщила РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:08:00+03:00
2025-06-03T13:08:00+03:00
республика ингушетия
жкх
сунженский район
назрановский район
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Разработанная властями Ингушетии программа модернизации водопроводных сетей позволит улучшить качество водоснабжения более 40 тысяч жителей республики, сообщила пресс-служба главы региона. "Министерством энергетики Ингушетии разработан комплекс мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры. До 2030 года будет проведен капитальный ремонт водопроводных сетей 8 значимых объектов, что позволит улучшить качество водоснабжения для более чем 40 тысяч человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что общая протяженность ремонтируемых участков составит 159 километров. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что решение проблемы водоснабжения в сельских населенных пунктах республики, особенно летом, остается одним из приоритетных направлений работы властей региона. "Эти мероприятия помогут значительно улучшить водоснабжение, повысить качество питьевой воды и обеспечить ее бесперебойную подачу в летний период. Обеспечение бесперебойного водоснабжения для каждого уголка республики - это не просто обязательство, это наш долг перед жителями, обеспечивающий их здоровье и благополучие", - подчеркнул он. По данным местных властей, в текущем году планируется осуществить капремонт сетей в городе Карабулак и селении Берд-Юрт Сунженского района, в 2026 году в программу войдут город Малгобек, селения Барсуки, Плиево и Гази-Юрт Назрановского района, Сагопши Малгобекского района. В 2027 году будет проведен капитальный ремонт водопроводов в селениях Кантышево и Долаково Назрановского района, Пседах Малгобекского района, Нестеровская, Мужичи, Галашки и Троицкая Сунженского района.
https://ria.ru/20250520/teatr-2018067127.html
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сунженский район
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жкх, сунженский район, назрановский район, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, ЖКХ, Сунженский район, Назрановский район, Махмуд-Али Калиматов
В Ингушетии модернизируют водопроводные сети для улучшения качества воды

Власти Ингушетии разработали программу модернизации водопроводных сетей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Разработанная властями Ингушетии программа модернизации водопроводных сетей позволит улучшить качество водоснабжения более 40 тысяч жителей республики, сообщила пресс-служба главы региона.
"Министерством энергетики Ингушетии разработан комплекс мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры. До 2030 года будет проведен капитальный ремонт водопроводных сетей 8 значимых объектов, что позволит улучшить качество водоснабжения для более чем 40 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что общая протяженность ремонтируемых участков составит 159 километров.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что решение проблемы водоснабжения в сельских населенных пунктах республики, особенно летом, остается одним из приоритетных направлений работы властей региона.
"Эти мероприятия помогут значительно улучшить водоснабжение, повысить качество питьевой воды и обеспечить ее бесперебойную подачу в летний период. Обеспечение бесперебойного водоснабжения для каждого уголка республики - это не просто обязательство, это наш долг перед жителями, обеспечивающий их здоровье и благополучие", - подчеркнул он.
По данным местных властей, в текущем году планируется осуществить капремонт сетей в городе Карабулак и селении Берд-Юрт Сунженского района, в 2026 году в программу войдут город Малгобек, селения Барсуки, Плиево и Гази-Юрт Назрановского района, Сагопши Малгобекского района. В 2027 году будет проведен капитальный ремонт водопроводов в селениях Кантышево и Долаково Назрановского района, Пседах Малгобекского района, Нестеровская, Мужичи, Галашки и Троицкая Сунженского района.
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