https://ria.ru/20250603/indeksatsiya-2020661934.html

"АвтоВАЗ" видит основания для индексации цен, заявил президент компании

"АвтоВАЗ" видит основания для индексации цен, заявил президент компании - РИА Новости, 03.06.2025

"АвтоВАЗ" видит основания для индексации цен, заявил президент компании

Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" из-за роста себестоимости видит основания для индексации цен на свои машины, но при принятии решений будет... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:11:00+03:00

2025-06-03T14:11:00+03:00

2025-06-03T14:11:00+03:00

экономика

китай

максим соколов

автоваз

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1913004665_0:145:3088:1882_1920x0_80_0_0_205949710fd9084a916b15feefb6a264.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" из-за роста себестоимости видит основания для индексации цен на свои машины, но при принятии решений будет ориентироваться на рыночную ситуацию, заявил РИА Новости президент компании Максим Соколов. "Конечно же, инфляция всегда закладывается в расчет себестоимости. Поэтому себестоимость подрастает. И, таким образом, это является основанием для индексации, корректировки цен, но мы будем внимательно ориентироваться на рыночную ситуацию", - сказал Соколов, отвечая на вопрос о возможности повышения цен в ближайшее время. В ходе беседы в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025), он отметил агрессивный демпинг со стороны китайских автопроизводителей, и напомнил, что даже в самом Китае сейчас ведется антидемпинговое расследование из-за "войны скидок". "Конечно, это с одной стороны хорошо для потребителя, но если говорить о балансе стратегических целей развития промышленности, то продажа автомобилей ниже себестоимости в любой экономической системе не приветствуется. Она не дает накапливать ресурсы для дальнейшего развития и дезориентирует как потребителя, так и производителя", - пояснил Соколов.

https://ria.ru/20250522/skidki-2018432842.html

https://ria.ru/20250114/avtovaz-1993589366.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, максим соколов, автоваз, авто