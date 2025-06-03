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"АвтоВАЗ" видит основания для индексации цен, заявил президент компании - РИА Новости, 03.06.2025
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14:11 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/indeksatsiya-2020661934.html
"АвтоВАЗ" видит основания для индексации цен, заявил президент компании
"АвтоВАЗ" видит основания для индексации цен, заявил президент компании - РИА Новости, 03.06.2025
"АвтоВАЗ" видит основания для индексации цен, заявил президент компании
Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" из-за роста себестоимости видит основания для индексации цен на свои машины, но при принятии решений будет... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:11:00+03:00
2025-06-03T14:11:00+03:00
экономика
китай
максим соколов
автоваз
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" из-за роста себестоимости видит основания для индексации цен на свои машины, но при принятии решений будет ориентироваться на рыночную ситуацию, заявил РИА Новости президент компании Максим Соколов. "Конечно же, инфляция всегда закладывается в расчет себестоимости. Поэтому себестоимость подрастает. И, таким образом, это является основанием для индексации, корректировки цен, но мы будем внимательно ориентироваться на рыночную ситуацию", - сказал Соколов, отвечая на вопрос о возможности повышения цен в ближайшее время. В ходе беседы в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025), он отметил агрессивный демпинг со стороны китайских автопроизводителей, и напомнил, что даже в самом Китае сейчас ведется антидемпинговое расследование из-за "войны скидок". "Конечно, это с одной стороны хорошо для потребителя, но если говорить о балансе стратегических целей развития промышленности, то продажа автомобилей ниже себестоимости в любой экономической системе не приветствуется. Она не дает накапливать ресурсы для дальнейшего развития и дезориентирует как потребителя, так и производителя", - пояснил Соколов.
https://ria.ru/20250522/skidki-2018432842.html
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экономика, китай, максим соколов, автоваз, авто
Экономика, Китай, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Авто
"АвтоВАЗ" видит основания для индексации цен, заявил президент компании

Соколов назвал рост себестоимости основанием для индексации цен "АвтоВАЗа"

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов
Президент АО АВТОВАЗ Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" из-за роста себестоимости видит основания для индексации цен на свои машины, но при принятии решений будет ориентироваться на рыночную ситуацию, заявил РИА Новости президент компании Максим Соколов.
"Конечно же, инфляция всегда закладывается в расчет себестоимости. Поэтому себестоимость подрастает. И, таким образом, это является основанием для индексации, корректировки цен, но мы будем внимательно ориентироваться на рыночную ситуацию", - сказал Соколов, отвечая на вопрос о возможности повышения цен в ближайшее время.
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В ходе беседы в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025), он отметил агрессивный демпинг со стороны китайских автопроизводителей, и напомнил, что даже в самом Китае сейчас ведется антидемпинговое расследование из-за "войны скидок".
"Конечно, это с одной стороны хорошо для потребителя, но если говорить о балансе стратегических целей развития промышленности, то продажа автомобилей ниже себестоимости в любой экономической системе не приветствуется. Она не дает накапливать ресурсы для дальнейшего развития и дезориентирует как потребителя, так и производителя", - пояснил Соколов.
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