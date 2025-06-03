https://ria.ru/20250603/hakasija-2020585527.html
В Хакасии мужчину подозревают в реабилитации нацизма
В Хакасии мужчину подозревают в реабилитации нацизма - РИА Новости, 03.06.2025
В Хакасии мужчину подозревают в реабилитации нацизма
Житель Хакасии подозревается в реабилитации нацизма за публикацию негативного поста о Дне Победы в Великой Отечественной войне, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T06:55:00+03:00
2025-06-03T06:55:00+03:00
2025-06-03T06:55:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 3 июн – РИА Новости. Житель Хакасии подозревается в реабилитации нацизма за публикацию негативного поста о Дне Победы в Великой Отечественной войне, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. "Четвертым следственным отделом первого управления по расследованию особо важных дел… возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Абакана. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 354.1 УК РФ "реабилитация нацизма с использованием сети Интернет", - говорится в сообщении. По данным следствия, мужчина опубликовал пост на своей личной странице в одной из социальных сетей с негативной оценкой Дня Победы в Великой Отечественной войне. Публикация находилась на персональной странице мужчины в общем доступе для неограниченного круга пользователей. По уголовному делу, возбужденному на основании материалов УФСБ России по Хакасии, назначены судебные лингвистическая и историческая экспертизы. В региональном управлении СК уточняют, что мужчина уже был условно судим по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.
https://ria.ru/20250530/delo-2020022848.html
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происшествия, республика хакасия, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Хакасия, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Хакасии мужчину подозревают в реабилитации нацизма
Жителя Хакасии подозревают в реабилитации нацизма за критику Дня Победы
КРАСНОЯРСК, 3 июн – РИА Новости. Житель Хакасии подозревается в реабилитации нацизма за публикацию негативного поста о Дне Победы в Великой Отечественной войне, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.
"Четвертым следственным отделом первого управления по расследованию особо важных дел… возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Абакана. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 354.1 УК РФ "реабилитация нацизма с использованием сети Интернет", - говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчина опубликовал пост на своей личной странице в одной из социальных сетей с негативной оценкой Дня Победы в Великой Отечественной войне. Публикация находилась на персональной странице мужчины в общем доступе для неограниченного круга пользователей. По уголовному делу, возбужденному на основании материалов УФСБ России по Хакасии, назначены судебные лингвистическая и историческая экспертизы.
В региональном управлении СК уточняют, что мужчина уже был условно судим по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.