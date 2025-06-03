Адвокаты Гуцул потребовали прекратить ее дело из-за нарушений
Адвокаты Гуцул требуют прекратить ее дело из-за множества процедурных нарушений
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул требуют прекратить возбужденное против нее уголовное дело из-за множества процедурных нарушений, заявил во вторник на митинге представитель молдавского оппозиционного блока "Победа" Юрий Витнянский.
Во вторник суд в Кишиневе рассматривает жалобу адвокатов Гуцул. Сторонники главы Гагаузии и представители блока "Победа" пикетируют в ее поддержу здание суда. Манифестанты развернули флаг Гагаузской автономии, скандируют лозунги "Свободу политзаключенным!" и "Долой ПДС!" в адрес правящей партии "Действие и солидарность". Заседание проходит в закрытом режиме.
"Адвокаты выявили огромное количество процедурных нарушений, из-за которых дело следует снять с производства. Сегодня суд рассматривает их жалобы", — сказал Витнянский.
Гуцул и активистка блока "Победа" Светлана Попан обвиняются в нелегальном финансировании избирательной кампании 2023 года, фальсификации документов и причастности к деятельности запрещенной партии "Шор".
В марте 2025 года Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева по обвинению в незаконном финансировании партии "Шор".
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.