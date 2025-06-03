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Адвокат объяснил, почему Гуцул находится под следствием незаконно - РИА Новости, 03.06.2025
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16:37 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/gutsul-2020697453.html
Адвокат объяснил, почему Гуцул находится под следствием незаконно
Адвокат объяснил, почему Гуцул находится под следствием незаконно - РИА Новости, 03.06.2025
Адвокат объяснил, почему Гуцул находится под следствием незаконно
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул находится под следствием незаконно, поскольку ее статус подозреваемой истек в 2022 году, утверждает... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:37:00+03:00
2025-06-03T16:37:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул находится под следствием незаконно, поскольку ее статус подозреваемой истек в 2022 году, утверждает адвокат Сергей Морару. Сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции развернули флаг Гагаузской автономии и скандируют лозунги "Свободу политзаключенным!" и "Долой ПДС!". В пикете участвовали около 500 человек. После заседания Гуцул заявила журналистам, что по ее уголовному делу не проводилось ни одной экспертизы для определения суммы предполагаемого ущерба. "Госпожа Гуцул незаконно под следствием, так как срок в три месяца на статус подозреваемой истек ещё осенью 2022 года. Последующие обвинения тоже незаконны. Сегодня подали ходатайство (в связи с нарушением процедуры - ред.), суд решит, направлять ли дело в Конституционный суд", - заявил Морару журналистам. Гуцул и активистку блока "Победа" Светлану Попан обвиняют в финансировании избирательной кампании 2023 года и причастности к деятельности запрещенной партии "Шор". В марте 2025 года Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии "Шор". Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250530/nalogovaya-2020008108.html
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в мире, молдавия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Адвокат объяснил, почему Гуцул находится под следствием незаконно

Адвокат Морару: глава Гагаузии Гуцул находится под следствием незаконно

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул находится под следствием незаконно, поскольку ее статус подозреваемой истек в 2022 году, утверждает адвокат Сергей Морару.
Сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции развернули флаг Гагаузской автономии и скандируют лозунги "Свободу политзаключенным!" и "Долой ПДС!". В пикете участвовали около 500 человек. После заседания Гуцул заявила журналистам, что по ее уголовному делу не проводилось ни одной экспертизы для определения суммы предполагаемого ущерба.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Налоговая служба Молдавии заблокировала активы Гуцул
30 мая, 16:09
"Госпожа Гуцул незаконно под следствием, так как срок в три месяца на статус подозреваемой истек ещё осенью 2022 года. Последующие обвинения тоже незаконны. Сегодня подали ходатайство (в связи с нарушением процедуры - ред.), суд решит, направлять ли дело в Конституционный суд", - заявил Морару журналистам.
Гуцул и активистку блока "Победа" Светлану Попан обвиняют в финансировании избирательной кампании 2023 года и причастности к деятельности запрещенной партии "Шор".
В марте 2025 года Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии "Шор". Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В Госдуме назвали Гуцул символом сопротивления режиму Санду
29 мая, 20:57
 
В миреМолдавияКишиневЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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