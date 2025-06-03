Адвокат объяснил, почему Гуцул находится под следствием незаконно
Адвокат Морару: глава Гагаузии Гуцул находится под следствием незаконно
Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул находится под следствием незаконно, поскольку ее статус подозреваемой истек в 2022 году, утверждает адвокат Сергей Морару.
Сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции развернули флаг Гагаузской автономии и скандируют лозунги "Свободу политзаключенным!" и "Долой ПДС!". В пикете участвовали около 500 человек. После заседания Гуцул заявила журналистам, что по ее уголовному делу не проводилось ни одной экспертизы для определения суммы предполагаемого ущерба.
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"Госпожа Гуцул незаконно под следствием, так как срок в три месяца на статус подозреваемой истек ещё осенью 2022 года. Последующие обвинения тоже незаконны. Сегодня подали ходатайство (в связи с нарушением процедуры - ред.), суд решит, направлять ли дело в Конституционный суд", - заявил Морару журналистам.
Гуцул и активистку блока "Победа" Светлану Попан обвиняют в финансировании избирательной кампании 2023 года и причастности к деятельности запрещенной партии "Шор".
В марте 2025 года Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии "Шор". Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.