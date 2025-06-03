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Гуцул заявила об отсутствии экспертиз по ее делу - РИА Новости, 03.06.2025
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15:10 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/gutsul-2020675481.html
Гуцул заявила об отсутствии экспертиз по ее делу
Гуцул заявила об отсутствии экспертиз по ее делу - РИА Новости, 03.06.2025
Гуцул заявила об отсутствии экспертиз по ее делу
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила журналистам после завершения судебного заседания, что по ее уголовному делу не проводилось ни одной экспертизы для... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:10:00+03:00
2025-06-03T15:10:00+03:00
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КИШИНЕВ, 3 июн – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила журналистам после завершения судебного заседания, что по ее уголовному делу не проводилось ни одной экспертизы для определения суммы предполагаемого ущерба. Сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции развернули флаг Гагаузской автономии и скандируют лозунги "Свободу политзаключенным!" и "Долой ПДС!". В пикете участвовали около 500 человек. "Чтобы вы понимали: ни одной экспертизы не было проведено в отношении наших материалов уголовного дела", - сказала Гуцул после выхода из зала суда. Глава автономии уточнила, что защита подавала заявления о необходимости проведения экспертизы для определения суммы обвинения. "Судья пообещал вынести решение по этому вопросу на следующем заседании в пятницу", - добавила она. По словам Гуцул, процесс осложняется тем, что один из свидетелей со стороны обвинения не является на судебные заседания. Это создает дополнительные препятствия для рассмотрения дела. Гуцул и активистка блока "Победа" Светлана Попан обвиняются в нелегальном финансировании избирательной кампании 2023 года, фальсификации документов и причастности к деятельности запрещенной партии "Шор". В марте 2025 года Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева по обвинению в незаконном финансировании партии "Шор". Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250602/vlah-2020573224.html
https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020442312.html
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в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул
Гуцул заявила об отсутствии экспертиз по ее делу

Гуцул сообщила журналистам об отсутствии экспертиз по ее делу в суде

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июн – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила журналистам после завершения судебного заседания, что по ее уголовному делу не проводилось ни одной экспертизы для определения суммы предполагаемого ущерба.
Сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции развернули флаг Гагаузской автономии и скандируют лозунги "Свободу политзаключенным!" и "Долой ПДС!". В пикете участвовали около 500 человек.
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"Чтобы вы понимали: ни одной экспертизы не было проведено в отношении наших материалов уголовного дела", - сказала Гуцул после выхода из зала суда.
Глава автономии уточнила, что защита подавала заявления о необходимости проведения экспертизы для определения суммы обвинения. "Судья пообещал вынести решение по этому вопросу на следующем заседании в пятницу", - добавила она. По словам Гуцул, процесс осложняется тем, что один из свидетелей со стороны обвинения не является на судебные заседания. Это создает дополнительные препятствия для рассмотрения дела.
Гуцул и активистка блока "Победа" Светлана Попан обвиняются в нелегальном финансировании избирательной кампании 2023 года, фальсификации документов и причастности к деятельности запрещенной партии "Шор".
В марте 2025 года Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева по обвинению в незаконном финансировании партии "Шор". Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.
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