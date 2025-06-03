https://ria.ru/20250603/grenlandija-2020591396.html

Пентагон включит Гренландию в зону ответственности NORTHCOM, пишет Politico

Пентагон включит Гренландию в зону ответственности NORTHCOM, пишет Politico - РИА Новости, 03.06.2025

Пентагон включит Гренландию в зону ответственности NORTHCOM, пишет Politico

Пентагон планирует включить Гренландию в зону ответственности Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM), сообщает газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T08:45:00+03:00

2025-06-03T08:45:00+03:00

2025-06-03T08:45:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пентагон планирует включить Гренландию в зону ответственности Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM), сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Гренландия перейдет из-под юрисдикции Европейского командования в ведение Северного командования", - говорится в публикации. По данным издания, изменения могут произойти уже на этой неделе. Как отмечает газета, включение Гренландии в состав NORTHCOM станет предметом пристального внимания со стороны Дании и союзников по НАТО. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250529/lavrov-2019798696.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003110469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, вооруженные силы сша