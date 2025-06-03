Пентагон включит Гренландию в зону ответственности NORTHCOM, пишет Politico
Politico: США включат Гренландию в зону ответственности Северного командования
© Фото : David B. GleasonПентагон
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пентагон планирует включить Гренландию в зону ответственности Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM), сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"Гренландия перейдет из-под юрисдикции Европейского командования в ведение Северного командования", - говорится в публикации.
По данным издания, изменения могут произойти уже на этой неделе. Как отмечает газета, включение Гренландии в состав NORTHCOM станет предметом пристального внимания со стороны Дании и союзников по НАТО.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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