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Пентагон включит Гренландию в зону ответственности NORTHCOM, пишет Politico - РИА Новости, 03.06.2025
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08:45 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/grenlandija-2020591396.html
Пентагон включит Гренландию в зону ответственности NORTHCOM, пишет Politico
Пентагон включит Гренландию в зону ответственности NORTHCOM, пишет Politico - РИА Новости, 03.06.2025
Пентагон включит Гренландию в зону ответственности NORTHCOM, пишет Politico
Пентагон планирует включить Гренландию в зону ответственности Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM), сообщает газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T08:45:00+03:00
2025-06-03T08:45:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пентагон планирует включить Гренландию в зону ответственности Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM), сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Гренландия перейдет из-под юрисдикции Европейского командования в ведение Северного командования", - говорится в публикации. По данным издания, изменения могут произойти уже на этой неделе. Как отмечает газета, включение Гренландии в состав NORTHCOM станет предметом пристального внимания со стороны Дании и союзников по НАТО. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250529/lavrov-2019798696.html
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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
Пентагон включит Гренландию в зону ответственности NORTHCOM, пишет Politico

Politico: США включат Гренландию в зону ответственности Северного командования

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пентагон планирует включить Гренландию в зону ответственности Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM), сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"Гренландия перейдет из-под юрисдикции Европейского командования в ведение Северного командования", - говорится в публикации.
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По данным издания, изменения могут произойти уже на этой неделе. Как отмечает газета, включение Гренландии в состав NORTHCOM станет предметом пристального внимания со стороны Дании и союзников по НАТО.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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