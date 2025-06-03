https://ria.ru/20250603/gosduma-2020579071.html

Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 11 июня

Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 11 июня - РИА Новости, 03.06.2025

Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 11 июня

Рабочий день 11 июня будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T02:46:00+03:00

2025-06-03T02:46:00+03:00

2025-06-03T02:48:00+03:00

общество

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Рабочий день 11 июня будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). "Одиннадцатого июня будет укороченный предпраздничный рабочий день", - сказал Нилов. По его словам, рабочий день будет сокращенным, поскольку предшествует праздничному дню 12 июня.

https://ria.ru/20250602/iyun-1866411376.html

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2025

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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр