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Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 11 июня - РИА Новости, 03.06.2025
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02:46 03.06.2025 (обновлено: 02:48 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/gosduma-2020579071.html
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 11 июня
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 11 июня - РИА Новости, 03.06.2025
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 11 июня
Рабочий день 11 июня будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T02:46:00+03:00
2025-06-03T02:48:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Рабочий день 11 июня будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). "Одиннадцатого июня будет укороченный предпраздничный рабочий день", - сказал Нилов. По его словам, рабочий день будет сокращенным, поскольку предшествует праздничному дню 12 июня.
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 11 июня

Депутат Нилов: рабочий день 11 июня будет сокращенным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Рабочий день 11 июня будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
"Одиннадцатого июня будет укороченный предпраздничный рабочий день", - сказал Нилов.
По его словам, рабочий день будет сокращенным, поскольку предшествует праздничному дню 12 июня.
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ОбществоЯрослав НиловГосдума РФЛДПР
 
 
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