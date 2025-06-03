https://ria.ru/20250603/gosduma-2020578442.html

В ГД рассказали, как беременным получить дополнительную выплату

В ГД рассказали, как беременным получить дополнительную выплату - РИА Новости, 03.06.2025

В ГД рассказали, как беременным получить дополнительную выплату

В России беременные могут получить родовой сертификат от государства на 12 тысяч рублей, предназначенный для посещения врачей, роддома и наблюдения ребенка у... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T02:18:00+03:00

2025-06-03T02:18:00+03:00

2025-06-03T02:23:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В России беременные могут получить родовой сертификат от государства на 12 тысяч рублей, предназначенный для посещения врачей, роддома и наблюдения ребенка у специалистов, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина. "Каждый гражданин у нас в стране может рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь. Особенно такая помощь нужна беременной женщине. Находясь в таком состояние, женщине необходимо регулярно посещать врачей, проходить обследования, родить, а затем обеспечить ребенку наблюдение специалистов. Право роженицы на получение этих услуг закреплено в специальном документе – родовой сертификат. В настоящее время, номинал родового сертификата составляет 12 тысяч рублей", - сказала Стенякина. Парламентарий отметила, что родовой сертификат - это обязательный электронный документ строгой финансовой отчетности, который оформляется в рамках национального проекта "Здоровье". "Его выдает медицинское учреждение всем беременным или рожающим женщинам. Он предоставляет право получить бесплатную помощь от государства. По нему женщина может оплатить наблюдение у гинеколога, услуги акушерки, а после рождения малыша — педиатрическое наблюдение и медицинское обследование новорожденного", - подчеркнула она. Стенякина добавила, что документ также удостоверяет факт рождения ребенка - на основании этих данных ребенка потом можно зарегистрировать в ЗАГСе, оформить ему гражданство РФ и сделать регистрацию по месту жительства. "Кроме того, очень важно знать, что родовой сертификат может способствовать оформлению ряда важных документов: оформлению документов ребенка — свидетельства о рождении, СНИЛС, полиса ОМС и других, получению льгот и пособий от государства, подтверждению родства ребенка с его мамой и папой", - заключила депутат.

https://ria.ru/20250526/gosduma-2019029516.html

https://ria.ru/20250519/pensiya-2017764189.html

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общество, россия, госдума рф