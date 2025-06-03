https://ria.ru/20250603/gosduma-2020577300.html
В ГД предложили ужесточить уголовное наказание за пропаганду нацизма
В ГД предложили ужесточить уголовное наказание за пропаганду нацизма - РИА Новости, 03.06.2025
В ГД предложили ужесточить уголовное наказание за пропаганду нацизма
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство законопроект, которым предлагается ужесточить... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T01:50:00+03:00
2025-06-03T01:50:00+03:00
2025-06-03T01:50:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за реабилитацию нацизма и оправдание нацистской или экстремистской идеологии, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по информационной политике Марина Ким. "Проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" (далее – законопроект) подготовлен в целях повышения эффективности уголовно-правового механизма противодействия идеологии нацизма, экстремизма и их публичной пропаганде", - сообщается в пояснительной записке к проекту. За возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства, сопряженное с реабилитацией нацизма, а также за оправдание нацистской и иной экстремистской идеологии проектом предусматривается наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы от четырех до восьми лет. Кроме того, за неоднократную пропаганду нацистской идеологии, сопровождающуюся призывами к реабилитации нацизма, оправданием нацистской или экстремистской идеологии, законопроектом предлагается наказание в виде принудительных работ до пяти лет или лишение свободы от пяти до десяти лет. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что о необходимости ужесточения уголовного законодательства в этой сфере свидетельствуют последние статистические данные. "Так, по информации МВД России, в 2024 году число преступлений экстремистской направленности в стране увеличилось до 1497 деяний. Это на 17,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Большое количество аналогичных преступлений выявляют сотрудники ФСБ, Следственного комитета, и многие из них совершаются с использованием сети Интернет", – рассказал политик. По словам лидера партии, актуальность законопроекта также вызвана тревожной ситуацией, происходящей в западных странах, где, как он считает, отмечается крайне опасное возрождение нацистских идей, активизируются ультраправые организации. "Они занимаются прославлением нацистских пособников и продвижением элементов нацистской идеологии в популярную культуру. Отголоски этих тенденций мы слышим в России, что делает нашу инициативу абсолютно своевременной и оправданной", – уточнил депутат. Миронов также призвал остальных депутатов Госдумы поддержать данный законопроект, подчеркнув, что его принятие обеспечит повышение уровня защиты граждан России перед угрозой распространения нацистской идеологии, позволит укрепить внутриполитическую ситуацию в стране и предоставит правоохранительной системе дополнительные механизмы для борьбы с экстремизмом в РФ.
https://ria.ru/20250127/shtrafy-1995616141.html
https://ria.ru/20250126/gosduma-1995508502.html
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общество, россия, сергей миронов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ
В ГД предложили ужесточить уголовное наказание за пропаганду нацизма
Депутаты СРЗП предложили ужесточить уголовное наказание за пропаганду нацизма
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за реабилитацию нацизма и оправдание нацистской или экстремистской идеологии, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по информационной политике Марина Ким.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" (далее – законопроект) подготовлен в целях повышения эффективности уголовно-правового механизма противодействия идеологии нацизма, экстремизма и их публичной пропаганде", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
За возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства, сопряженное с реабилитацией нацизма, а также за оправдание нацистской и иной экстремистской идеологии проектом предусматривается наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы от четырех до восьми лет.
Кроме того, за неоднократную пропаганду нацистской идеологии, сопровождающуюся призывами к реабилитации нацизма, оправданием нацистской или экстремистской идеологии, законопроектом предлагается наказание в виде принудительных работ до пяти лет или лишение свободы от пяти до десяти лет.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что о необходимости ужесточения уголовного законодательства в этой сфере свидетельствуют последние статистические данные.
"Так, по информации МВД России, в 2024 году число преступлений экстремистской направленности в стране увеличилось до 1497 деяний. Это на 17,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Большое количество аналогичных преступлений выявляют сотрудники ФСБ, Следственного комитета, и многие из них совершаются с использованием сети Интернет", – рассказал политик.
По словам лидера партии, актуальность законопроекта также вызвана тревожной ситуацией, происходящей в западных странах, где, как он считает, отмечается крайне опасное возрождение нацистских идей, активизируются ультраправые организации.
"Они занимаются прославлением нацистских пособников и продвижением элементов нацистской идеологии в популярную культуру. Отголоски этих тенденций мы слышим в России, что делает нашу инициативу абсолютно своевременной и оправданной", – уточнил депутат.
Миронов также призвал остальных депутатов Госдумы поддержать данный законопроект, подчеркнув, что его принятие обеспечит повышение уровня защиты граждан России перед угрозой распространения нацистской идеологии, позволит укрепить внутриполитическую ситуацию в стране и предоставит правоохранительной системе дополнительные механизмы для борьбы с экстремизмом в РФ.