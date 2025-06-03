https://ria.ru/20250603/gosduma-2020575951.html

В Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

В Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет - РИА Новости, 03.06.2025

В Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение премьер-министру Михаилу... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T01:06:00+03:00

2025-06-03T01:06:00+03:00

2025-06-03T01:06:00+03:00

общество

россия

яна лантратова

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму материнского капитала еще на один миллион рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, оценить целесообразность инициативы по увеличению суммы материнского капитала на один миллион рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет", - сказано в обращении. В письме Лантратова напомнила, что в рамках заседания Госсовета в конце 2024 года президент России Владимир Путин отметил необходимость поддержки раннего рождения детей среди россиянок и обратил внимание на то, что в настоящее время средний возраст рождения первого ребенка у женщин составляет 28-29 лет. По словам главы думского комитета, это порождает определенные последствия: после рождения первого ребенка многие женщины стремятся вернуться к продвижению по карьерной лестнице, завершить образование или получить дополнительную квалификацию, что зачастую откладывает возможность рождения второго ребенка и в результате времени на рождение второго ребенка может не остаться вовсе. Депутат Госдумы добавила, что поддержка россиян, решившихся на родительство в более раннем возрасте, будет положительно влиять на демографическую ситуацию в России в связи с тем, что раннее рождение первого ребенка будет увеличивать вероятность рождения последующих детей и понизит риски осложнений при беременности и родах. Лантратова считает, что реализации предложенной инициативы поможет дополнительно поддержать молодые семьи и сделать программу материнского капитала более адресной, простимулировать более ранние рождения первого ребенка и, как следствие, потенциально сломить тренд на отложенное родительство, тем самым увеличив вероятность рождения у россиян вторых и последующих детей.

https://ria.ru/20250531/gosduma-2020087606.html

https://ria.ru/20250530/pensiya-2020009768.html

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общество, россия, яна лантратова, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф