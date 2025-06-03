https://ria.ru/20250603/gorlovka-2020664171.html

Жительница Горловки подорвалась на суббоеприпасе ВСУ

Жительница Горловки подорвалась на суббоеприпасе ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025

Жительница Горловки подорвалась на суббоеприпасе ВСУ

Мирная жительница ранена в Горловке в ДНР в результате подрыва на суббоеприпасе типа "Колокольчик", сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:18:00+03:00

2025-06-03T14:18:00+03:00

2025-06-03T14:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Мирная жительница ранена в Горловке в ДНР в результате подрыва на суббоеприпасе типа "Колокольчик", сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа "Колокольчик" ранена мирная жительница Горловки", - говорится в сообщении мэра. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, происшествия