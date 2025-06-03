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Жительница Горловки подорвалась на суббоеприпасе ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/gorlovka-2020664171.html
Жительница Горловки подорвалась на суббоеприпасе ВСУ
Жительница Горловки подорвалась на суббоеприпасе ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025
Жительница Горловки подорвалась на суббоеприпасе ВСУ
Мирная жительница ранена в Горловке в ДНР в результате подрыва на суббоеприпасе типа "Колокольчик", сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:18:00+03:00
2025-06-03T14:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Мирная жительница ранена в Горловке в ДНР в результате подрыва на суббоеприпасе типа "Колокольчик", сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа "Колокольчик" ранена мирная жительница Горловки", - говорится в сообщении мэра. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Происшествия
Жительница Горловки подорвалась на суббоеприпасе ВСУ

Жительница Горловки пострадала при подрыве на суббоеприпасе "Колокольчик"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Мирная жительница ранена в Горловке в ДНР в результате подрыва на суббоеприпасе типа "Колокольчик", сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа "Колокольчик" ранена мирная жительница Горловки", - говорится в сообщении мэра.
Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоРоссияПроисшествия
 
 
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