https://ria.ru/20250603/glonass-2020579783.html

"ЭРА-ГЛОНАСС" за десять лет работы передала спасателям полмиллиона вызовов

"ЭРА-ГЛОНАСС" за десять лет работы передала спасателям полмиллиона вызовов - РИА Новости, 03.06.2025

"ЭРА-ГЛОНАСС" за десять лет работы передала спасателям полмиллиона вызовов

Государственная информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" за 10 лет работы передала спасательным службам полмиллиона аварийных вызовов, всего за время работы к... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T03:08:00+03:00

2025-06-03T03:08:00+03:00

2025-06-03T03:08:00+03:00

технологии

россия

алексей райкевич

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

эра-глонасс

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Государственная информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" за 10 лет работы передала спасательным службам полмиллиона аварийных вызовов, всего за время работы к платформе подключено более 12,6 миллиона транспортных средств, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. АО "ГЛОНАСС" - оператор госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" - было создано ровно 10 лет назад по поручению президента РФ Владимира Путина. "Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" за это время передала экстренным службам почти полмиллиона аварийных вызовов. 83% таких сообщений получены в автоматическом режиме при тяжелых ДТП, когда водители и пассажиры не могли самостоятельно вызвать помощь. Благодаря интеграции со всеми действующими региональными "Системами-112" экстренные службы получают координаты происшествий в среднем за 19 секунд, что вдвое сокращает время реагирования спасателей", – сказал Райкевич. Он напомнил, что с помощью "ЭРА-ГЛОНАСС" и при нажатии на кнопку SOS автомобилистам всей страны доступен вызов вневедомственной охраны Росгвардии. "Автоконцерны совместно с АО "ГЛОНАСС" и российскими производителями микроэлектроники начали внедрять устройства вызова экстренных оперативных служб нового поколения – УВЭОС 2.0. Без необходимости установки дополнительной аппаратуры при согласии собственника становится возможным получение функций мониторинга состояния и передвижения техники в онлайн-режиме", - добавил Райкевич. Помимо аварийного оповещения, "ЭРА-ГЛОНАСС" выполняет государственные задачи по онлайн-мониторингу движения общественного транспорта, лесной техники, малой авиации и транспортировки опасных грузов. На базе "ЭРА-ГЛОНАСС" по поручению президента России создается Система контроля пассажирских перевозок, которая уже в этом году будет тестироваться в десятках регионов. Также в рамках исполнения поручений главы государства для включения в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" АО "ГЛОНАСС" разрабатывает гибридную сеть связи для гражданских беспилотных воздушных судов. "Помимо этого, сегодня в 12 регионах успешно проведено тестирование платформы мониторинга на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" для гражданской беспилотной авиации. Она готова оперативно выполнить функцию единой системы идентификации беспилотников, которая будет способствовать снятию региональных запретов на полеты и массовому внедрению дронов в интересах развития экономики страны", - сказал глава компании. Кроме того, в рамках федерального проекта "Беспилотные логистические коридоры" началось подключение к "ЭРА-ГЛОНАСС" беспилотных грузовых автомобилей, курсирующих на скоростной автотрассе М-11 "Нева" и Центральной кольцевой автомобильной дороге. Формирование статистики о пробеге, режиме работы и инцидентах в режиме реального времени позволит принимать решения на основе объективных данных от государственной информационной системы. "В дальнейшем с использованием "ЭРА-ГЛОНАСС" планируется выявление кибератак на системы автомобилей", - заключил Райкевич.

https://ria.ru/20250422/sputniki-2012701118.html

https://ria.ru/20250409/glonass-2010141836.html

https://ria.ru/20250110/era-glonass-1993056146.html

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технологии, россия, алексей райкевич, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), эра-глонасс