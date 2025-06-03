https://ria.ru/20250603/glava-2020729700.html

Зеленский назначил нового главу Херсонской ОВА, подконтрольной ВСУ

Зеленский назначил нового главу Херсонской ОВА, подконтрольной ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025

Зеленский назначил нового главу Херсонской ОВА, подконтрольной ВСУ

Владимир Зеленский назначил Ярослава Шанько на должность главы подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации, следует из указа на сайте... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T18:35:00+03:00

2025-06-03T18:35:00+03:00

2025-06-03T18:35:00+03:00

россия

херсонская область

владимир зеленский

днепр (река)

в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил Ярослава Шанько на должность главы подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации, следует из указа на сайте Зеленского. Ранее данный пост занимал Роман Мрочко. Причины смены руководителя областной военной администрации не приводятся. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250418/zelenskij-2011933090.html

россия

херсонская область

днепр (река)

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россия, херсонская область , владимир зеленский, днепр (река), в мире