https://ria.ru/20250603/glava-2020729700.html
Зеленский назначил нового главу Херсонской ОВА, подконтрольной ВСУ
Зеленский назначил нового главу Херсонской ОВА, подконтрольной ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025
Зеленский назначил нового главу Херсонской ОВА, подконтрольной ВСУ
Владимир Зеленский назначил Ярослава Шанько на должность главы подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации, следует из указа на сайте... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:35:00+03:00
2025-06-03T18:35:00+03:00
2025-06-03T18:35:00+03:00
россия
херсонская область
владимир зеленский
днепр (река)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020729398_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ebdc7554e6459c7e7521c9ffc4ce8839.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил Ярослава Шанько на должность главы подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации, следует из указа на сайте Зеленского. Ранее данный пост занимал Роман Мрочко. Причины смены руководителя областной военной администрации не приводятся. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250418/zelenskij-2011933090.html
россия
херсонская область
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020729398_101:0:1061:720_1920x0_80_0_0_91d592167db264854a682f732e7c7ad3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , владимир зеленский, днепр (река), в мире
Россия, Херсонская область , Владимир Зеленский, Днепр (река), В мире
Зеленский назначил нового главу Херсонской ОВА, подконтрольной ВСУ
Зеленский назначил Шанько главой подконтрольной Киеву Херсонской ОВА