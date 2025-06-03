https://ria.ru/20250603/glava-2020659268.html
Глава Волгоградской области наградил директора центра трансплантологии
Глава Волгоградской области наградил директора центра трансплантологии - РИА Новости, 03.06.2025
Глава Волгоградской области наградил директора центра трансплантологии
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил директору Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:14:00+03:00
2025-06-03T14:14:00+03:00
2025-06-03T14:14:00+03:00
волгоградская область
андрей бочаров
сергей готье
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ВОЛГОГРАД, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил директору Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов Сергею Готье медаль ордена "За заслуги перед Волгоградской областью", а также наградил доноров и врачей центра, сообщает пресс-служба администрации региона. По данным администрации, во вторник в волгоградской филиале Центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова прошла Всероссийская конференции трансплантологов, приуроченная к пятилетию открытия филиала. "Глава региона (Бочаров) вручил Сергею Готье медаль ордена "За заслуги перед Волгоградской областью". Кроме того, наградой Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов "Дарящему часть себя" отмечены жители Волгоградской области, ставшие донорами органов для своих родственников. Также на конференции различные награды получили сотрудники центра", - говорится в сообщении властей. По информации администрации, за пять лет работы филиала лечение прошли более 13 тысяч человек, выполнено свыше 10 тысяч операций, проведено 263 трансплантации, в том числе выполнено более 30 пересадок сердца.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей бочаров, сергей готье
Волгоградская область, Андрей Бочаров, Сергей Готье
Глава Волгоградской области наградил директора центра трансплантологии
Глава Волгоградской области Бочаров наградил директора центра трансплантологии
ВОЛГОГРАД, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил директору Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов Сергею Готье медаль ордена "За заслуги перед Волгоградской областью", а также наградил доноров и врачей центра, сообщает пресс-служба администрации региона.
По данным администрации, во вторник в волгоградской филиале Центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова прошла Всероссийская конференции трансплантологов, приуроченная к пятилетию открытия филиала.
"Глава региона (Бочаров
) вручил Сергею Готье
медаль ордена "За заслуги перед Волгоградской областью". Кроме того, наградой Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов "Дарящему часть себя" отмечены жители Волгоградской области, ставшие донорами органов для своих родственников. Также на конференции различные награды получили сотрудники центра", - говорится в сообщении властей.
По информации администрации, за пять лет работы филиала лечение прошли более 13 тысяч человек, выполнено свыше 10 тысяч операций, проведено 263 трансплантации, в том числе выполнено более 30 пересадок сердца.