https://ria.ru/20250603/glava-2020659268.html

Глава Волгоградской области наградил директора центра трансплантологии

Глава Волгоградской области наградил директора центра трансплантологии - РИА Новости, 03.06.2025

Глава Волгоградской области наградил директора центра трансплантологии

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил директору Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:14:00+03:00

2025-06-03T14:14:00+03:00

2025-06-03T14:14:00+03:00

волгоградская область

андрей бочаров

сергей готье

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ВОЛГОГРАД, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил директору Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов Сергею Готье медаль ордена "За заслуги перед Волгоградской областью", а также наградил доноров и врачей центра, сообщает пресс-служба администрации региона. По данным администрации, во вторник в волгоградской филиале Центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова прошла Всероссийская конференции трансплантологов, приуроченная к пятилетию открытия филиала. "Глава региона (Бочаров) вручил Сергею Готье медаль ордена "За заслуги перед Волгоградской областью". Кроме того, наградой Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов "Дарящему часть себя" отмечены жители Волгоградской области, ставшие донорами органов для своих родственников. Также на конференции различные награды получили сотрудники центра", - говорится в сообщении властей. По информации администрации, за пять лет работы филиала лечение прошли более 13 тысяч человек, выполнено свыше 10 тысяч операций, проведено 263 трансплантации, в том числе выполнено более 30 пересадок сердца.

https://ria.ru/20241024/kapremont-1979774379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей бочаров, сергей готье