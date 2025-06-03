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Депутат бундестага потребовал выслать российских дипломатов из Германии - РИА Новости, 03.06.2025
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12:07 03.06.2025 (обновлено: 13:35 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/germaniya-2020629753.html
Депутат бундестага потребовал выслать российских дипломатов из Германии
Депутат бундестага потребовал выслать российских дипломатов из Германии - РИА Новости, 03.06.2025
Депутат бундестага потребовал выслать российских дипломатов из Германии
Депутат бундестага от правящей партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер потребовал выслать из Германии оставшихся российских... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:07:00+03:00
2025-06-03T13:35:00+03:00
в мире
германия
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хдс/хсс
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БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Депутат бундестага от правящей партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер потребовал выслать из Германии оставшихся российских дипломатов и закрыть Русский дом в Берлине, слова депутата цитирует издание Handelsblatt. "Мы должны выслать оставшихся агентов и дипломатов. Необходимы меры против вербовки так называемых низкоуровневых агентов. Кроме того, следовало бы закрыть Русский дом в Берлине и другие учреждения", - заявил Кизеветтер, являющийся также заместителем председателя парламентского комитета по делам спецслужб в Бундестаге. Так он ответил на вопрос, как следует поступить на фоне участившихся кибератак и гибридных атак. Также он предложил запретить выдавать визы российским туристам, осуществить закрытие ряда источников информации и блокировку страниц в социальных сетях, через которые якобы распространяется дезинформация. Сам Кизеветтер, известный воинственными высказываниями, в январе был вынужден удалить свою публикацию в социальной сети X о якобы запланированном визите ныне бывшего канцлера Олафа Шольца в Москву. В 2023 году Германия выслала несколько десятков российских дипломатов, после чего Россия ответила симметричной высылкой немецких сотрудников дипмиссий. В итоге Германия закрыла свои генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске, а Россия - свои генконсульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.
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в мире, германия, олаф шольц, берлин (город), россия, бундестаг германии, хдс/хсс
В мире, Германия, Олаф Шольц, Берлин (город), Россия, Бундестаг Германии, ХДС/ХСС
Депутат бундестага потребовал выслать российских дипломатов из Германии

Депутат Кизеветтер потребовал депортировать дипломатов РФ из ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц на заседании Бундестага
Фридрих Мерц на заседании Бундестага - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц на заседании Бундестага. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Депутат бундестага от правящей партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер потребовал выслать из Германии оставшихся российских дипломатов и закрыть Русский дом в Берлине, слова депутата цитирует издание Handelsblatt.
"Мы должны выслать оставшихся агентов и дипломатов. Необходимы меры против вербовки так называемых низкоуровневых агентов. Кроме того, следовало бы закрыть Русский дом в Берлине и другие учреждения", - заявил Кизеветтер, являющийся также заместителем председателя парламентского комитета по делам спецслужб в Бундестаге. Так он ответил на вопрос, как следует поступить на фоне участившихся кибератак и гибридных атак.
Также он предложил запретить выдавать визы российским туристам, осуществить закрытие ряда источников информации и блокировку страниц в социальных сетях, через которые якобы распространяется дезинформация.
Сам Кизеветтер, известный воинственными высказываниями, в январе был вынужден удалить свою публикацию в социальной сети X о якобы запланированном визите ныне бывшего канцлера Олафа Шольца в Москву.
В 2023 году Германия выслала несколько десятков российских дипломатов, после чего Россия ответила симметричной высылкой немецких сотрудников дипмиссий. В итоге Германия закрыла свои генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске, а Россия - свои генконсульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.
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В миреГерманияОлаф ШольцБерлин (город)РоссияБундестаг ГерманииХДС/ХСС
 
 
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