https://ria.ru/20250603/genichesk-2020579599.html

В Геническе ликвидировали последствия обстрела со стороны ВСУ

В Геническе ликвидировали последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025

В Геническе ликвидировали последствия обстрела со стороны ВСУ

Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия обстрела со стороны ВСУ электроподстанции в херсонском Геническе, возгорание потушено, сообщает ГУ МЧС России по РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T02:58:00+03:00

2025-06-03T02:58:00+03:00

2025-06-03T02:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

жкх

херсонская область

россия

запорожская область

владимир сальдо

евгений балицкий

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020579465_0:145:1280:865_1920x0_80_0_0_d4c83ac0fed7af5c0a5b14e021964769.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия обстрела со стороны ВСУ электроподстанции в херсонском Геническе, возгорание потушено, сообщает ГУ МЧС России по Херсонской области. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщал, что осколками сбитых украинских БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области. От отметил, что на месте работают энергетики и сотрудники МЧС, возгорание будет ликвидировано в ближайшее время. Позднее он сообщил, что энергетики начали восстанавливать подачу электроэнергии. "В 23.15 в городе Геническ на улице Центральная в результате обстрела горел трансформатор на территории подстанции. Благодаря слаженным действиям огнеборцев распространения огня не допущено. Ликвидировали возгорание на площади 10 метров квадратных", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону. Уточняется, что на месте работали две автоцистерны и восемь специалистов первой пожарно-спасательной части. Ранее Сальдо сообщал, что несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки ударных БПЛА на регион. Позднее журналистам сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов региона остались без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения. При этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.

https://ria.ru/20250603/zaes-2020575381.html

https://ria.ru/20250603/elektroenergiya-2020574915.html

херсонская область

россия

запорожская область

геническ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, херсонская область , россия, запорожская область, владимир сальдо, евгений балицкий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, геническ