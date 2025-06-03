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В Геническе ликвидировали последствия обстрела со стороны ВСУ
В Геническе ликвидировали последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025
В Геническе ликвидировали последствия обстрела со стороны ВСУ
Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия обстрела со стороны ВСУ электроподстанции в херсонском Геническе, возгорание потушено, сообщает ГУ МЧС России по РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T02:58:00+03:00
2025-06-03T02:58:00+03:00
2025-06-03T02:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир сальдо
евгений балицкий
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия обстрела со стороны ВСУ электроподстанции в херсонском Геническе, возгорание потушено, сообщает ГУ МЧС России по Херсонской области. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщал, что осколками сбитых украинских БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области. От отметил, что на месте работают энергетики и сотрудники МЧС, возгорание будет ликвидировано в ближайшее время. Позднее он сообщил, что энергетики начали восстанавливать подачу электроэнергии. "В 23.15 в городе Геническ на улице Центральная в результате обстрела горел трансформатор на территории подстанции. Благодаря слаженным действиям огнеборцев распространения огня не допущено. Ликвидировали возгорание на площади 10 метров квадратных", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону. Уточняется, что на месте работали две автоцистерны и восемь специалистов первой пожарно-спасательной части. Ранее Сальдо сообщал, что несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки ударных БПЛА на регион. Позднее журналистам сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов региона остались без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения. При этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.
https://ria.ru/20250603/zaes-2020575381.html
https://ria.ru/20250603/elektroenergiya-2020574915.html
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Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Херсонская область , Россия, Запорожская область, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Геническ
В Геническе ликвидировали последствия обстрела со стороны ВСУ
МЧС ликвидировало последствия обстрела ВСУ электроподстанции в Геническе