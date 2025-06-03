https://ria.ru/20250603/gaza-2020708054.html

В ХАМАС раскритиковали предложение США по прекращению огня в Газе

В ХАМАС раскритиковали предложение США по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 03.06.2025

В ХАМАС раскритиковали предложение США по прекращению огня в Газе

Предложенное США перемирие в секторе Газа сроком на 60 дней может привести к продолжению страданий палестинского народа, необходимо прекращение огня, которое... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:11:00+03:00

2025-06-03T17:11:00+03:00

2025-06-03T17:11:00+03:00

в мире

израиль

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стив уиткофф

дональд трамп

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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КАИР, 3 июн - РИА Новости. Предложенное США перемирие в секторе Газа сроком на 60 дней может привести к продолжению страданий палестинского народа, необходимо прекращение огня, которое "позволит ему жить", заявил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС Тахер ан-Нуну. "Мы хотим завершения войны, прекращения огня, успеха переговоров и усилий посредников. Это нужно для прекращения страданий нашего палестинского народа", - сказал агентству ан-Нуну. Представитель ХАМАС подчеркнул необходимость ввоза гуманитарной помощи после прекращения огня, восстановления сектора Газа и освобождения палестинских заключенных. "Соглашение, не учитывающее эти условия, когда сохраняется угроза палестинскому народу от оккупации (Израиля - ред.) в течение 60 дней, а палестинский народ продолжает страдать от отсутствия пищи, воды и лекарств, не сработает", - отметил ан-Нуну. По словам представителя ХАМАС, движение хочет такого прекращения огня, которое "позволит палестинскому народу жить". На прошлой неделе в ХАМАС сообщили, что получили от спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа новое предложение по прекращению огня в секторе Газа на 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Израиль согласился на предложенное перемирие. Уиткофф заявил, что ответ ХАМАС на предложение США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и отбрасывает стороны переговоров назад, при этом в движении подчеркнули, что не отвергали этот план. Газета Times of Israel в пятницу сообщила, что план Уиткоффа содержит 13 пунктов. В частности, он устанавливает режим прекращения огня сроком на 60 дней, при этом президент США Дональд Трамп гарантирует, что Израиль будет его придерживаться. Подразумевается, что сначала из сектора Газа в Израиль будут переданы десять живых заложников и тела 18 погибших заложников, в обмен израильская сторона освободит 125 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное заключение, а также 1111 жителей сектора Газа, задержанных после 7 октября 2023 года, и отдаст 180 тел погибших жителей сектора. Процедуры должны состояться в первый и седьмой дни режима прекращения огня без каких-либо церемоний. План Уиткоффа также предполагает, что в течение 60-дневного режима временного прекращения огня Израиль и ХАМАС будут вести переговоры через посредников об условиях окончательного прекращения войны. Согласно плану, в случае провала этих переговоров Израиль смог бы вернуться к боевым действиям в секторе Газа.

https://ria.ru/20250601/izrail-2020290797.html

https://ria.ru/20250531/egipet-2020161217.html

https://ria.ru/20250603/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, сша, ближний восток, стив уиткофф, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году