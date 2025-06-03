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В ХАМАС раскритиковали предложение США по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 03.06.2025
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17:11 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/gaza-2020708054.html
В ХАМАС раскритиковали предложение США по прекращению огня в Газе
В ХАМАС раскритиковали предложение США по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 03.06.2025
В ХАМАС раскритиковали предложение США по прекращению огня в Газе
Предложенное США перемирие в секторе Газа сроком на 60 дней может привести к продолжению страданий палестинского народа, необходимо прекращение огня, которое... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:11:00+03:00
2025-06-03T17:11:00+03:00
в мире
израиль
сша
ближний восток
стив уиткофф
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 3 июн - РИА Новости. Предложенное США перемирие в секторе Газа сроком на 60 дней может привести к продолжению страданий палестинского народа, необходимо прекращение огня, которое "позволит ему жить", заявил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС Тахер ан-Нуну. "Мы хотим завершения войны, прекращения огня, успеха переговоров и усилий посредников. Это нужно для прекращения страданий нашего палестинского народа", - сказал агентству ан-Нуну. Представитель ХАМАС подчеркнул необходимость ввоза гуманитарной помощи после прекращения огня, восстановления сектора Газа и освобождения палестинских заключенных. "Соглашение, не учитывающее эти условия, когда сохраняется угроза палестинскому народу от оккупации (Израиля - ред.) в течение 60 дней, а палестинский народ продолжает страдать от отсутствия пищи, воды и лекарств, не сработает", - отметил ан-Нуну. По словам представителя ХАМАС, движение хочет такого прекращения огня, которое "позволит палестинскому народу жить". На прошлой неделе в ХАМАС сообщили, что получили от спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа новое предложение по прекращению огня в секторе Газа на 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Израиль согласился на предложенное перемирие. Уиткофф заявил, что ответ ХАМАС на предложение США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и отбрасывает стороны переговоров назад, при этом в движении подчеркнули, что не отвергали этот план. Газета Times of Israel в пятницу сообщила, что план Уиткоффа содержит 13 пунктов. В частности, он устанавливает режим прекращения огня сроком на 60 дней, при этом президент США Дональд Трамп гарантирует, что Израиль будет его придерживаться. Подразумевается, что сначала из сектора Газа в Израиль будут переданы десять живых заложников и тела 18 погибших заложников, в обмен израильская сторона освободит 125 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное заключение, а также 1111 жителей сектора Газа, задержанных после 7 октября 2023 года, и отдаст 180 тел погибших жителей сектора. Процедуры должны состояться в первый и седьмой дни режима прекращения огня без каких-либо церемоний. План Уиткоффа также предполагает, что в течение 60-дневного режима временного прекращения огня Израиль и ХАМАС будут вести переговоры через посредников об условиях окончательного прекращения войны. Согласно плану, в случае провала этих переговоров Израиль смог бы вернуться к боевым действиям в секторе Газа.
https://ria.ru/20250601/izrail-2020290797.html
https://ria.ru/20250531/egipet-2020161217.html
https://ria.ru/20250603/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, сша, ближний восток, стив уиткофф, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ХАМАС раскритиковали предложение США по прекращению огня в Газе

Ан-Нуну: предложенное США перемирие в Газе может привести к страданиям народа

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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КАИР, 3 июн - РИА Новости. Предложенное США перемирие в секторе Газа сроком на 60 дней может привести к продолжению страданий палестинского народа, необходимо прекращение огня, которое "позволит ему жить", заявил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС Тахер ан-Нуну.
"Мы хотим завершения войны, прекращения огня, успеха переговоров и усилий посредников. Это нужно для прекращения страданий нашего палестинского народа", - сказал агентству ан-Нуну.
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Представитель ХАМАС подчеркнул необходимость ввоза гуманитарной помощи после прекращения огня, восстановления сектора Газа и освобождения палестинских заключенных.
"Соглашение, не учитывающее эти условия, когда сохраняется угроза палестинскому народу от оккупации (Израиля - ред.) в течение 60 дней, а палестинский народ продолжает страдать от отсутствия пищи, воды и лекарств, не сработает", - отметил ан-Нуну.
По словам представителя ХАМАС, движение хочет такого прекращения огня, которое "позволит палестинскому народу жить".
На прошлой неделе в ХАМАС сообщили, что получили от спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа новое предложение по прекращению огня в секторе Газа на 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Израиль согласился на предложенное перемирие. Уиткофф заявил, что ответ ХАМАС на предложение США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и отбрасывает стороны переговоров назад, при этом в движении подчеркнули, что не отвергали этот план.
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Газета Times of Israel в пятницу сообщила, что план Уиткоффа содержит 13 пунктов. В частности, он устанавливает режим прекращения огня сроком на 60 дней, при этом президент США Дональд Трамп гарантирует, что Израиль будет его придерживаться. Подразумевается, что сначала из сектора Газа в Израиль будут переданы десять живых заложников и тела 18 погибших заложников, в обмен израильская сторона освободит 125 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное заключение, а также 1111 жителей сектора Газа, задержанных после 7 октября 2023 года, и отдаст 180 тел погибших жителей сектора. Процедуры должны состояться в первый и седьмой дни режима прекращения огня без каких-либо церемоний.
План Уиткоффа также предполагает, что в течение 60-дневного режима временного прекращения огня Израиль и ХАМАС будут вести переговоры через посредников об условиях окончательного прекращения войны. Согласно плану, в случае провала этих переговоров Израиль смог бы вернуться к боевым действиям в секторе Газа.
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В миреИзраильСШАБлижний ВостокСтив УиткоффДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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