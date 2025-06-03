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Bloomberg: европейские страны склоняются к введению санкций против Израиля
Bloomberg: европейские страны склоняются к введению санкций против Израиля - РИА Новости, 03.06.2025
Bloomberg: европейские страны склоняются к введению санкций против Израиля
Правительства стран Европы практически не могут продолжать поддержку действия израильских властей в секторе Газа, заявило агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:10:00+03:00
2025-06-03T13:10:00+03:00
2025-06-03T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Правительства стран Европы практически не могут продолжать поддержку действия израильских властей в секторе Газа, заявило агентство Блумберг со ссылкой на программного директора по делам на Ближнем Востоке и Северной Африки Европейского совета по международным отношениям Жюльена Барнс-Дэйси. Агентство анализирует, что "некоторые из самых верных сторонников" Израиля в Европе все больше высказываются против войны в Газе. Блумберг обратил внимание на то, что все больше стран призывают Евросоюз ввести санкции в отношении Израиля. "Для многих европейских правительств стало просто невозможно продолжать поддержку войны Израиля, несмотря на твердые постоянные обязательства по обеспечению безопасности Израиля", - цитирует агентство Барнс-Дэйси. В частности, агентство добавляет со ссылкой на неназванные данные, что недовольство властей ФРГ правительством премьера Израиля Биньмина Нетаньяху возросло, когда оно начало операцию против палестинского движения ХАМАС в середине мая. Как указывает Блумберг, в то же время европейские правительства продолжают поддерживать право Израиля на самооборону, и санкции ЕС, скорее всего, столкнутся с противодействием со стороны "таких стран, как Венгрия". "Кроме того, любые меры по сокращению экспорта оружия могут нанести ущерб европейским оборонным компаниям, в то же время рискуя ответными действиями со стороны Израиля, который продает в Европу средства ПВО и другое военное оборудование", - подчеркивает агентство. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в секторе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.
https://ria.ru/20250416/izrail-2011558451.html
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в мире, израиль, европа, ближний восток, биньямин нетаньяху, хамас, европейский совет по международным отношениям, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Европа, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Европейский совет по международным отношениям, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Bloomberg: европейские страны склоняются к введению санкций против Израиля
Bloomberg: ЕС больше не может поддерживать войну Израиля в Газе