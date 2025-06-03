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СМИ: при обстреле сектора Газа погибли не менее 19 палестинцев - РИА Новости, 03.06.2025
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07:48 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/gaza-2020587267.html
СМИ: при обстреле сектора Газа погибли не менее 19 палестинцев
СМИ: при обстреле сектора Газа погибли не менее 19 палестинцев - РИА Новости, 03.06.2025
СМИ: при обстреле сектора Газа погибли не менее 19 палестинцев
Не менее 19 палестинцев погибли после того, как израильские военные открыли огонь по группе палестинцев у пункта раздачи гумпомощи на юге сектора Газа, сообщил... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T07:48:00+03:00
2025-06-03T07:48:00+03:00
в мире
израиль
рафах (провинция)
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Не менее 19 палестинцев погибли после того, как израильские военные открыли огонь по группе палестинцев у пункта раздачи гумпомощи на юге сектора Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные медицинские источники. "В результате израильского обстрела группы людей, ожидающих раздачи гумпомощи на западе Рафаха, погибли 19 человек", - сообщили источники. В понедельник минздрав сектора Газа сообщал, что в результате нескольких аналогичных израильских атак у пунктов раздачи гуманитарной помощи с конца мая погибли 75 человек, более 400 получили ранения. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
https://ria.ru/20250528/gaza-2019457573.html
израиль
рафах (провинция)
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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ: при обстреле сектора Газа погибли не менее 19 палестинцев

Al Jazeera: при израильском обстреле на юге Газы погибли 19 палестинцев

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия обстрела сектора Газа со стороны Израиля
Последствия обстрела сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия обстрела сектора Газа со стороны Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Не менее 19 палестинцев погибли после того, как израильские военные открыли огонь по группе палестинцев у пункта раздачи гумпомощи на юге сектора Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные медицинские источники.
"В результате израильского обстрела группы людей, ожидающих раздачи гумпомощи на западе Рафаха, погибли 19 человек", - сообщили источники.
В понедельник минздрав сектора Газа сообщал, что в результате нескольких аналогичных израильских атак у пунктов раздачи гуманитарной помощи с конца мая погибли 75 человек, более 400 получили ранения.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе. 27 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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28 мая, 01:39
 
В миреИзраильРафах (провинция)ХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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