https://ria.ru/20250603/gaza-2020587267.html

СМИ: при обстреле сектора Газа погибли не менее 19 палестинцев

СМИ: при обстреле сектора Газа погибли не менее 19 палестинцев - РИА Новости, 03.06.2025

СМИ: при обстреле сектора Газа погибли не менее 19 палестинцев

Не менее 19 палестинцев погибли после того, как израильские военные открыли огонь по группе палестинцев у пункта раздачи гумпомощи на юге сектора Газа, сообщил... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T07:48:00+03:00

2025-06-03T07:48:00+03:00

2025-06-03T07:48:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Не менее 19 палестинцев погибли после того, как израильские военные открыли огонь по группе палестинцев у пункта раздачи гумпомощи на юге сектора Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные медицинские источники. "В результате израильского обстрела группы людей, ожидающих раздачи гумпомощи на западе Рафаха, погибли 19 человек", - сообщили источники. В понедельник минздрав сектора Газа сообщал, что в результате нескольких аналогичных израильских атак у пунктов раздачи гуманитарной помощи с конца мая погибли 75 человек, более 400 получили ранения. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.

https://ria.ru/20250528/gaza-2019457573.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году