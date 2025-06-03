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Франция и Бельгия отказались поддержать запрет на импорт российского газа - РИА Новости, 03.06.2025
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22:37 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/gaz-2020754313.html
Франция и Бельгия отказались поддержать запрет на импорт российского газа
Франция и Бельгия отказались поддержать запрет на импорт российского газа - РИА Новости, 03.06.2025
Франция и Бельгия отказались поддержать запрет на импорт российского газа
Власти Франции и Бельгии отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Евросоюз, требуя больше подтвержденной информации об экономических и... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T22:37:00+03:00
2025-06-03T22:37:00+03:00
франция
бельгия
россия
евросоюз
новатэк
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти Франции и Бельгии отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Евросоюз, требуя больше подтвержденной информации об экономических и юридических последствиях его возможного принятия, сообщает газета Politico. "Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе (Франция и Бельгия - ред.) отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставок газа Москвы, утверждая, что им нужны дополнительные заверения относительно экономических и правовых последствий этого шага, прежде чем принимать решение", - пишет издание. Как отмечает Politico, Франция стремится внедрять стратегию поиска альтернативных источников энергии. В свою очередь, Бельгия хочет получить отчет об экономических последствиях отказа от российского газа прежде, чем принять решение. Министр энергетики Франции Марк Ферраччи заявил изданию, что власти Франции защищают "европейскую стратегию диверсификации". Министр также выразил опасение, что полный отказ от российского газа может привести к тому, что частные фирмы столкнутся с "судебными делами России" по поводу контрактов. Издание напомнило, что часть акций российской газодобывающей компании "Новатэк" принадлежит французской нефтегазовой компании TotalEnergies. "Для существующих контрактов... нужна юридическая защита", - цитирует министра издание. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% примерно с трети, а трубопроводного - снизилась до 60% примерно с 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250416/ministr-2011501531.html
https://ria.ru/20250305/ek-2003294695.html
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франция, бельгия, россия, евросоюз, новатэк, в мире
Франция, Бельгия, Россия, Евросоюз, Новатэк, В мире
Франция и Бельгия отказались поддержать запрет на импорт российского газа

Politico: Франция и Бельгия против запрета на импорт российского газа в ЕС

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции
Рабочий на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти Франции и Бельгии отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Евросоюз, требуя больше подтвержденной информации об экономических и юридических последствиях его возможного принятия, сообщает газета Politico.
"Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе (Франция и Бельгия - ред.) отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставок газа Москвы, утверждая, что им нужны дополнительные заверения относительно экономических и правовых последствий этого шага, прежде чем принимать решение", - пишет издание.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Министр энергетики Бельгии высказался о возрождении связей с Россией
16 апреля, 09:00
Как отмечает Politico, Франция стремится внедрять стратегию поиска альтернативных источников энергии. В свою очередь, Бельгия хочет получить отчет об экономических последствиях отказа от российского газа прежде, чем принять решение.
Министр энергетики Франции Марк Ферраччи заявил изданию, что власти Франции защищают "европейскую стратегию диверсификации". Министр также выразил опасение, что полный отказ от российского газа может привести к тому, что частные фирмы столкнутся с "судебными делами России" по поводу контрактов. Издание напомнило, что часть акций российской газодобывающей компании "Новатэк" принадлежит французской нефтегазовой компании TotalEnergies.
"Для существующих контрактов... нужна юридическая защита", - цитирует министра издание.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
ЕК вновь отложила полный отказ от энергоресурсов России, передает Reuters
5 марта, 20:30
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% примерно с трети, а трубопроводного - снизилась до 60% примерно с 70%.
Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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Поставки газа из России в Европу в мае выросли на десять процентов
2 июня, 16:56
 
ФранцияБельгияРоссияЕвросоюзНоватэкВ мире
 
 
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