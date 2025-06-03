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В Крыму задержали мужчину, готовившего теракт по заданию СБУ - РИА Новости, 03.06.2025
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15:51 03.06.2025 (обновлено: 16:50 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/fsb-2020684126.html
В Крыму задержали мужчину, готовившего теракт по заданию СБУ
В Крыму задержали мужчину, готовившего теракт по заданию СБУ - РИА Новости, 03.06.2025
В Крыму задержали мужчину, готовившего теракт по заданию СБУ
В Крыму задержали местного жителя, который по заданию СБУ собрал бомбу для совершения теракта, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:51:00+03:00
2025-06-03T16:50:00+03:00
феодосия
республика крым
россия
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Крыму задержали местного жителя, который по заданию СБУ собрал бомбу для совершения теракта, сообщил Центр общественных связей ФСБ."На территории Республики Крым за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для совершения диверсионно-террористических актов на полуострове задержан агент украинских спецслужб", — говорится в пресс-релизе.Как рассказали в ФСБ, 60-летний житель Феодосии по своей инициативе предложил помощь украинской Службе безопасности. Он получил от куратора задание достать из двух тайников компоненты и собрать из них взрывное устройство. Видеоинструкцию по сборке ему прислали из СБУ. Бомба состояла из бризантного взрывчатого вещества массой более 1,2 килограмма.Затем фигурант спрятал ее в тайник в Балаклавском районе Севастополя.На допросе он признался в содеянном, подтвердив, что собрал СВУ по видео. Тайник он устроил на кладбище в Севастополе, а координаты отправил кураторам.Против мужчины возбудили уголовное дело о госизмене и о незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Суд отправил его под стражу.
https://ria.ru/20250602/fsb-2020367092.html
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феодосия
республика крым
россия
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Украинский агент, задержанный в Крыму, рассказал о том, как готовил теракт
Задержанный в Крыму агент украинских спецслужб признался, что готовил теракт по заданию из Киева, а бомбу собирал по полученной видеоинструкции.
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феодосия, республика крым, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Феодосия, Республика Крым, Россия, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
В Крыму задержали мужчину, готовившего теракт по заданию СБУ

ФСБ: жителя Феодосии, собравшего бомбу по заданию СБУ, задержали

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Крыму задержали местного жителя, который по заданию СБУ собрал бомбу для совершения теракта, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"На территории Республики Крым за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для совершения диверсионно-террористических актов на полуострове задержан агент украинских спецслужб", — говорится в пресс-релизе.
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Как рассказали в ФСБ, 60-летний житель Феодосии по своей инициативе предложил помощь украинской Службе безопасности. Он получил от куратора задание достать из двух тайников компоненты и собрать из них взрывное устройство. Видеоинструкцию по сборке ему прислали из СБУ. Бомба состояла из бризантного взрывчатого вещества массой более 1,2 килограмма.
Затем фигурант спрятал ее в тайник в Балаклавском районе Севастополя.
На допросе он признался в содеянном, подтвердив, что собрал СВУ по видео. Тайник он устроил на кладбище в Севастополе, а координаты отправил кураторам.
Против мужчины возбудили уголовное дело о госизмене и о незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Суд отправил его под стражу.
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ФеодосияРеспублика КрымРоссияСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
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