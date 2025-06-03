https://ria.ru/20250603/fsb-2020684126.html

В Крыму задержали мужчину, готовившего теракт по заданию СБУ

В Крыму задержали мужчину, готовившего теракт по заданию СБУ - РИА Новости, 03.06.2025

В Крыму задержали мужчину, готовившего теракт по заданию СБУ

В Крыму задержали местного жителя, который по заданию СБУ собрал бомбу для совершения теракта, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:51:00+03:00

2025-06-03T15:51:00+03:00

2025-06-03T16:50:00+03:00

феодосия

республика крым

россия

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Крыму задержали местного жителя, который по заданию СБУ собрал бомбу для совершения теракта, сообщил Центр общественных связей ФСБ."На территории Республики Крым за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для совершения диверсионно-террористических актов на полуострове задержан агент украинских спецслужб", — говорится в пресс-релизе.Как рассказали в ФСБ, 60-летний житель Феодосии по своей инициативе предложил помощь украинской Службе безопасности. Он получил от куратора задание достать из двух тайников компоненты и собрать из них взрывное устройство. Видеоинструкцию по сборке ему прислали из СБУ. Бомба состояла из бризантного взрывчатого вещества массой более 1,2 килограмма.Затем фигурант спрятал ее в тайник в Балаклавском районе Севастополя.На допросе он признался в содеянном, подтвердив, что собрал СВУ по видео. Тайник он устроил на кладбище в Севастополе, а координаты отправил кураторам.Против мужчины возбудили уголовное дело о госизмене и о незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Суд отправил его под стражу.

https://ria.ru/20250602/fsb-2020367092.html

https://ria.ru/20250521/agent-2018204611.html

феодосия

республика крым

россия

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Украинский агент, задержанный в Крыму, рассказал о том, как готовил теракт Задержанный в Крыму агент украинских спецслужб признался, что готовил теракт по заданию из Киева, а бомбу собирал по полученной видеоинструкции. 2025-06-03T15:51 true PT2M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

феодосия, республика крым, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество