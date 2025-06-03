Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала жителей Приморья, пытавшихся сбыть пять килограммов мефедрона - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/fsb-2020594733.html
ФСБ задержала жителей Приморья, пытавшихся сбыть пять килограммов мефедрона
ФСБ задержала жителей Приморья, пытавшихся сбыть пять килограммов мефедрона - РИА Новости, 03.06.2025
ФСБ задержала жителей Приморья, пытавшихся сбыть пять килограммов мефедрона
Сотрудники УФСБ пресекли деятельность двух жителей Приморья, подозреваемых в попытке продать свыше пяти килограммов мефедрона, привезенного из Центральной части РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:17:00+03:00
2025-06-03T09:17:00+03:00
россия
приморский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ пресекли деятельность двух жителей Приморья, подозреваемых в попытке продать свыше пяти килограммов мефедрона, привезенного из Центральной части России, сообщает региональное управление ведомства. "УФСБ России по Приморскому краю пресечена деятельность двух жителей Приморского края, причастных к покушению на незаконный сбыт более пяти килограммов наркотического средства мефедрон в составе группы лиц по предварительному сговору. Поставка мефедрона осуществлялась из Центральной части России", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК России. Фигуранты заключены под стражу.
https://ria.ru/20250601/sud-2020219310.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, приморский край, происшествия
Россия, Приморский край, Происшествия
ФСБ задержала жителей Приморья, пытавшихся сбыть пять килограммов мефедрона

ФСБ задержала двух жителей Приморья, пытавшихся сбыть 5 кг мефедрона

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ пресекли деятельность двух жителей Приморья, подозреваемых в попытке продать свыше пяти килограммов мефедрона, привезенного из Центральной части России, сообщает региональное управление ведомства.
"УФСБ России по Приморскому краю пресечена деятельность двух жителей Приморского края, причастных к покушению на незаконный сбыт более пяти килограммов наркотического средства мефедрон в составе группы лиц по предварительному сговору. Поставка мефедрона осуществлялась из Центральной части России", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК России. Фигуранты заключены под стражу.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Мужчину осудили за попытку продать наркотики по заданию "Эдварда Сноудена"
1 июня, 06:48
 
РоссияПриморский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала