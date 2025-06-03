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ФСБ задержала жителей Приморья, пытавшихся сбыть пять килограммов мефедрона
ФСБ задержала жителей Приморья, пытавшихся сбыть пять килограммов мефедрона - РИА Новости, 03.06.2025
ФСБ задержала жителей Приморья, пытавшихся сбыть пять килограммов мефедрона
Сотрудники УФСБ пресекли деятельность двух жителей Приморья, подозреваемых в попытке продать свыше пяти килограммов мефедрона, привезенного из Центральной части РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:17:00+03:00
2025-06-03T09:17:00+03:00
2025-06-03T09:17:00+03:00
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ пресекли деятельность двух жителей Приморья, подозреваемых в попытке продать свыше пяти килограммов мефедрона, привезенного из Центральной части России, сообщает региональное управление ведомства. "УФСБ России по Приморскому краю пресечена деятельность двух жителей Приморского края, причастных к покушению на незаконный сбыт более пяти килограммов наркотического средства мефедрон в составе группы лиц по предварительному сговору. Поставка мефедрона осуществлялась из Центральной части России", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК России. Фигуранты заключены под стражу.
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россия, приморский край, происшествия
Россия, Приморский край, Происшествия
ФСБ задержала жителей Приморья, пытавшихся сбыть пять килограммов мефедрона
ФСБ задержала двух жителей Приморья, пытавшихся сбыть 5 кг мефедрона