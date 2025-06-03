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Россия и Турция проведут бизнес-диалог на полях ПМЭФ
Россия и Турция проведут бизнес-диалог на полях ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2025
Россия и Турция проведут бизнес-диалог на полях ПМЭФ
Бизнес-диалог России и Турции пройдет на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:00:00+03:00
2025-06-03T12:00:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Бизнес-диалог России и Турции пройдет на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". "Россия и Турция на протяжении многих лет развивают масштабное экономическое сотрудничество. Бизнес-диалог на ПМЭФ станет важным шагом к расширению партнерства в ключевых отраслях, от промышленности до туризма. Для представителей бизнеса обеих стран это возможность выстраивать прямые связи, обмениваться опытом и совместно искать новые направления роста", - приводит фонд в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова. Отмечается, что инициатива проведения мероприятия принадлежит Ассоциации российских и турецких предпринимателей, куда входит около ста компаний. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, турция, антон кобяков, пмэф — 2025
Экономика, Россия, Турция, Антон Кобяков, ПМЭФ — 2025
Россия и Турция проведут бизнес-диалог на полях ПМЭФ
Между Россией и Турцией пройдет бизнес-диалог на площадке ПМЭФ