Рейтинг@Mail.ru
В России запустят пилотный проект по блокировке фишинговых сайтов - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 03.06.2025 (обновлено: 10:22 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/fishing-2020602771.html
В России запустят пилотный проект по блокировке фишинговых сайтов
В России запустят пилотный проект по блокировке фишинговых сайтов - РИА Новости, 03.06.2025
В России запустят пилотный проект по блокировке фишинговых сайтов
Пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые создаются под видом официальных сайтов госструктур и компаний, а затем... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:21:00+03:00
2025-06-03T10:22:00+03:00
технологии
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7c257ef295186def5a039589207c9cd6.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые создаются под видом официальных сайтов госструктур и компаний, а затем используются мошенниками для кражи данных, запускается в России 4 июня, сообщили в пресс-службе кабмина. "С 4 июня 2025 года в России начнется реализация пилотного проекта по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые создаются под видом официальных сайтов госструктур и компаний, а затем используются мошенниками для кражи паролей и другой персональной информации граждан. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Цель пилота – создать эффективный механизм выявления и оперативной блокировки фальшивых интернет-ресурсов и приложений, которые могут использовать очень похожее на настоящее доменное имя госучреждения, компании или банка. Отмечается, что в числе задач пилотного проекта - отработка механизмов взаимодействия различных государственных и негосударственных структур при выявлении и блокировке мошеннических сайтов и приложений, а также подготовка предложений по нормативному закреплению таких механизмов. Так, участниками пилота со стороны государства станут Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Банк России и Генеральная прокуратура. Также в проекте предполагается участие автономной некоммерческой организации "Координационный центр национального домена сети Интернет" и научно-исследовательского института "Интеграл". В кабмине указали, что завершение пилотного проекта запланировано на 1 марта 2026 года. Его реализация даст новые возможности для защиты граждан от мошеннических действий и усилит их безопасность в интернете.
https://ria.ru/20250328/mvd-2007863452.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1e6ce330dd730dc2d9c84941a1ef1b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Технологии, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
В России запустят пилотный проект по блокировке фишинговых сайтов

В России запустят пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые создаются под видом официальных сайтов госструктур и компаний, а затем используются мошенниками для кражи данных, запускается в России 4 июня, сообщили в пресс-службе кабмина.
"С 4 июня 2025 года в России начнется реализация пилотного проекта по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые создаются под видом официальных сайтов госструктур и компаний, а затем используются мошенниками для кражи паролей и другой персональной информации граждан. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:53902
11 февраля, 13:50
Цель пилота – создать эффективный механизм выявления и оперативной блокировки фальшивых интернет-ресурсов и приложений, которые могут использовать очень похожее на настоящее доменное имя госучреждения, компании или банка.
Отмечается, что в числе задач пилотного проекта - отработка механизмов взаимодействия различных государственных и негосударственных структур при выявлении и блокировке мошеннических сайтов и приложений, а также подготовка предложений по нормативному закреплению таких механизмов.
Так, участниками пилота со стороны государства станут Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Банк России и Генеральная прокуратура. Также в проекте предполагается участие автономной некоммерческой организации "Координационный центр национального домена сети Интернет" и научно-исследовательского института "Интеграл".
В кабмине указали, что завершение пилотного проекта запланировано на 1 марта 2026 года. Его реализация даст новые возможности для защиты граждан от мошеннических действий и усилит их безопасность в интернете.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок в Telegram
28 марта, 09:24
 
ТехнологииРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала