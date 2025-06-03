В России запустят пилотный проект по блокировке фишинговых сайтов
В России запустят пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые создаются под видом официальных сайтов госструктур и компаний, а затем используются мошенниками для кражи данных, запускается в России 4 июня, сообщили в пресс-службе кабмина.
"С 4 июня 2025 года в России начнется реализация пилотного проекта по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые создаются под видом официальных сайтов госструктур и компаний, а затем используются мошенниками для кражи паролей и другой персональной информации граждан. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
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Цель пилота – создать эффективный механизм выявления и оперативной блокировки фальшивых интернет-ресурсов и приложений, которые могут использовать очень похожее на настоящее доменное имя госучреждения, компании или банка.
Отмечается, что в числе задач пилотного проекта - отработка механизмов взаимодействия различных государственных и негосударственных структур при выявлении и блокировке мошеннических сайтов и приложений, а также подготовка предложений по нормативному закреплению таких механизмов.
Так, участниками пилота со стороны государства станут Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Банк России и Генеральная прокуратура. Также в проекте предполагается участие автономной некоммерческой организации "Координационный центр национального домена сети Интернет" и научно-исследовательского института "Интеграл".
В кабмине указали, что завершение пилотного проекта запланировано на 1 марта 2026 года. Его реализация даст новые возможности для защиты граждан от мошеннических действий и усилит их безопасность в интернете.