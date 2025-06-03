https://ria.ru/20250603/fishing-2020602771.html

В России запустят пилотный проект по блокировке фишинговых сайтов

В России запустят пилотный проект по блокировке фишинговых сайтов - РИА Новости, 03.06.2025

В России запустят пилотный проект по блокировке фишинговых сайтов

Пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые создаются под видом официальных сайтов госструктур и компаний, а затем... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:21:00+03:00

2025-06-03T10:21:00+03:00

2025-06-03T10:22:00+03:00

технологии

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7c257ef295186def5a039589207c9cd6.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые создаются под видом официальных сайтов госструктур и компаний, а затем используются мошенниками для кражи данных, запускается в России 4 июня, сообщили в пресс-службе кабмина. "С 4 июня 2025 года в России начнется реализация пилотного проекта по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые создаются под видом официальных сайтов госструктур и компаний, а затем используются мошенниками для кражи паролей и другой персональной информации граждан. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Цель пилота – создать эффективный механизм выявления и оперативной блокировки фальшивых интернет-ресурсов и приложений, которые могут использовать очень похожее на настоящее доменное имя госучреждения, компании или банка. Отмечается, что в числе задач пилотного проекта - отработка механизмов взаимодействия различных государственных и негосударственных структур при выявлении и блокировке мошеннических сайтов и приложений, а также подготовка предложений по нормативному закреплению таких механизмов. Так, участниками пилота со стороны государства станут Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Банк России и Генеральная прокуратура. Также в проекте предполагается участие автономной некоммерческой организации "Координационный центр национального домена сети Интернет" и научно-исследовательского института "Интеграл". В кабмине указали, что завершение пилотного проекта запланировано на 1 марта 2026 года. Его реализация даст новые возможности для защиты граждан от мошеннических действий и усилит их безопасность в интернете.

https://ria.ru/20250328/mvd-2007863452.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)