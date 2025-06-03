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Финских солдат при подготовке к войне учат пользоваться компасом, пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2025
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17:39 03.06.2025 (обновлено: 17:42 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/finlyandiya-2020716541.html
Финских солдат при подготовке к войне учат пользоваться компасом, пишут СМИ
Финских солдат при подготовке к войне учат пользоваться компасом, пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2025
Финских солдат при подготовке к войне учат пользоваться компасом, пишут СМИ
Финских солдат готовят к сценариям военных конфликтов, при которых не будет функционировать система GPS, сообщает издание Business Insider со ссылкой на... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:39:00+03:00
2025-06-03T17:42:00+03:00
в мире
финляндия
gps
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Финских солдат готовят к сценариям военных конфликтов, при которых не будет функционировать система GPS, сообщает издание Business Insider со ссылкой на полковника финской армии Матти Хонко. "Финские солдаты тренируются использовать базовые навигационные инструменты - бумажные карты и компасы - чтобы быть уверенными в том, что они смогут действовать в условиях, когда из-за активности противника GPS будет для них недоступным", - пишет издание. В то же время Хонко подчеркнул в разговоре с изданием, что Финляндия не отказывается от использования GPS, солдат лишь учат перепроверять данные, которые при неисправной GPS могут быть ошибочными.
https://ria.ru/20250422/finlyandiya-2012711373.html
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в мире, финляндия, gps
В мире, Финляндия, GPS
Финских солдат при подготовке к войне учат пользоваться компасом, пишут СМИ

Business Insider: финских солдат готовят к сценариям военных конфликтов без GPS

© AP Photo / Czarek SokolowskiСолдат Вооруженных сил Финляндии
Солдат Вооруженных сил Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Солдат Вооруженных сил Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Финских солдат готовят к сценариям военных конфликтов, при которых не будет функционировать система GPS, сообщает издание Business Insider со ссылкой на полковника финской армии Матти Хонко.
"Финские солдаты тренируются использовать базовые навигационные инструменты - бумажные карты и компасы - чтобы быть уверенными в том, что они смогут действовать в условиях, когда из-за активности противника GPS будет для них недоступным", - пишет издание.
В то же время Хонко подчеркнул в разговоре с изданием, что Финляндия не отказывается от использования GPS, солдат лишь учат перепроверять данные, которые при неисправной GPS могут быть ошибочными.
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