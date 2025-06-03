https://ria.ru/20250603/finlyandiya-2020716541.html
Финских солдат при подготовке к войне учат пользоваться компасом, пишут СМИ
Финских солдат при подготовке к войне учат пользоваться компасом, пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2025
Финских солдат при подготовке к войне учат пользоваться компасом, пишут СМИ
Финских солдат готовят к сценариям военных конфликтов, при которых не будет функционировать система GPS, сообщает издание Business Insider со ссылкой на... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:39:00+03:00
2025-06-03T17:39:00+03:00
2025-06-03T17:42:00+03:00
в мире
финляндия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Финских солдат готовят к сценариям военных конфликтов, при которых не будет функционировать система GPS, сообщает издание Business Insider со ссылкой на полковника финской армии Матти Хонко. "Финские солдаты тренируются использовать базовые навигационные инструменты - бумажные карты и компасы - чтобы быть уверенными в том, что они смогут действовать в условиях, когда из-за активности противника GPS будет для них недоступным", - пишет издание. В то же время Хонко подчеркнул в разговоре с изданием, что Финляндия не отказывается от использования GPS, солдат лишь учат перепроверять данные, которые при неисправной GPS могут быть ошибочными.
https://ria.ru/20250422/finlyandiya-2012711373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, gps
Финских солдат при подготовке к войне учат пользоваться компасом, пишут СМИ
Business Insider: финских солдат готовят к сценариям военных конфликтов без GPS