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Начались съемки полнометражного фильма "Папины дочки"

Начались съемки полнометражного фильма "Папины дочки" - РИА Новости, 03.06.2025

Начались съемки полнометражного фильма "Папины дочки"

Съемки полнометражного фильма "Папины дочки" стартовали в Кисловодске на Ставрополье, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала СТС. РИА Новости, 03.06.2025

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ПЯТИГОРСК, 3 июн – РИА Новости. Съемки полнометражного фильма "Папины дочки" стартовали в Кисловодске на Ставрополье, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала СТС. Премьера сериала "Папины дочки" состоялась 18 лет назад. Проект стал одним из самых рейтинговых для телеканала и был удостоен четырёх премий ТЭФИ. В 2023 году в день премьеры новые "Папины дочки" также получили статус самого популярного сериала в России по версии Кинопоиска и собрали у экранов более 4,6 миллиона зрителей. "По сюжету семья Васнецовых-Васильевых отправится на важное торжество в Кисловодск. Съёмки пройдут в Кисловодске и Москве и соберут всех главных героев франшизы. История развивается на фоне основных достопримечательностей курорта: горы Кольцо, Лермонтовской скалы, Национального парка, стелы "Кисловодск" и других мест. В кадр попадут и скульптуры Чебурашки, появившиеся в городе после выхода одноимённого фильма", – рассказали в пресс-службе телеканала. В сообщении отмечается, что фильм выйдет в прокат уже осенью.

https://ria.ru/20250527/potter-2019433724.html

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кисловодск, россия, ставропольский край, кино и сериалы, стс (телеканал), стс-медиа