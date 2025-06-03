Рейтинг@Mail.ru
Начались съемки полнометражного фильма "Папины дочки" - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:00 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/film-2020721581.html
Начались съемки полнометражного фильма "Папины дочки"
Начались съемки полнометражного фильма "Папины дочки" - РИА Новости, 03.06.2025
Начались съемки полнометражного фильма "Папины дочки"
Съемки полнометражного фильма "Папины дочки" стартовали в Кисловодске на Ставрополье, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала СТС. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:00:00+03:00
2025-06-03T18:00:00+03:00
культура
кисловодск
россия
ставропольский край
кино и сериалы
стс (телеканал)
стс-медиа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861793635_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_3f14a744727f739ae9808376c1344c96.jpg
ПЯТИГОРСК, 3 июн – РИА Новости. Съемки полнометражного фильма "Папины дочки" стартовали в Кисловодске на Ставрополье, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала СТС. Премьера сериала "Папины дочки" состоялась 18 лет назад. Проект стал одним из самых рейтинговых для телеканала и был удостоен четырёх премий ТЭФИ. В 2023 году в день премьеры новые "Папины дочки" также получили статус самого популярного сериала в России по версии Кинопоиска и собрали у экранов более 4,6 миллиона зрителей. "По сюжету семья Васнецовых-Васильевых отправится на важное торжество в Кисловодск. Съёмки пройдут в Кисловодске и Москве и соберут всех главных героев франшизы. История развивается на фоне основных достопримечательностей курорта: горы Кольцо, Лермонтовской скалы, Национального парка, стелы "Кисловодск" и других мест. В кадр попадут и скульптуры Чебурашки, появившиеся в городе после выхода одноимённого фильма", – рассказали в пресс-службе телеканала. В сообщении отмечается, что фильм выйдет в прокат уже осенью.
https://ria.ru/20250527/potter-2019433724.html
кисловодск
россия
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861793635_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a97bc7cc39b3d6d787eeed09f7e12e68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кисловодск, россия, ставропольский край, кино и сериалы, стс (телеканал), стс-медиа
Культура, Кисловодск, Россия, Ставропольский край, Кино и сериалы, СТС (телеканал), СТС-Медиа
Начались съемки полнометражного фильма "Папины дочки"

На Ставрополье стартовали съемки полнометражного фильма "Папины дочки"

© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТССъемки продолжения сериала "Папины дочки"
Съемки продолжения сериала Папины дочки - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Предоставлено Онлайн-кинотеатром START/телеканалом СТС
Съемки продолжения сериала "Папины дочки" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 3 июн – РИА Новости. Съемки полнометражного фильма "Папины дочки" стартовали в Кисловодске на Ставрополье, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала СТС.
Премьера сериала "Папины дочки" состоялась 18 лет назад. Проект стал одним из самых рейтинговых для телеканала и был удостоен четырёх премий ТЭФИ. В 2023 году в день премьеры новые "Папины дочки" также получили статус самого популярного сериала в России по версии Кинопоиска и собрали у экранов более 4,6 миллиона зрителей.
"По сюжету семья Васнецовых-Васильевых отправится на важное торжество в Кисловодск. Съёмки пройдут в Кисловодске и Москве и соберут всех главных героев франшизы. История развивается на фоне основных достопримечательностей курорта: горы Кольцо, Лермонтовской скалы, Национального парка, стелы "Кисловодск" и других мест. В кадр попадут и скульптуры Чебурашки, появившиеся в городе после выхода одноимённого фильма", – рассказали в пресс-службе телеканала.
В сообщении отмечается, что фильм выйдет в прокат уже осенью.
Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластар Стаут, утвержденные на роли Гермионы, Гарри Поттера и Рона Уизли в сериале HBO - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
HBO объявила состав актеров нового сериала о Гарри Поттере
27 мая, 20:03
 
КультураКисловодскРоссияСтавропольский крайКино и сериалыСТС (телеканал)СТС-Медиа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала