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Начались съемки полнометражного фильма "Папины дочки"
Начались съемки полнометражного фильма "Папины дочки" - РИА Новости, 03.06.2025
Начались съемки полнометражного фильма "Папины дочки"
Съемки полнометражного фильма "Папины дочки" стартовали в Кисловодске на Ставрополье, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала СТС. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:00:00+03:00
2025-06-03T18:00:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 3 июн – РИА Новости. Съемки полнометражного фильма "Папины дочки" стартовали в Кисловодске на Ставрополье, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала СТС. Премьера сериала "Папины дочки" состоялась 18 лет назад. Проект стал одним из самых рейтинговых для телеканала и был удостоен четырёх премий ТЭФИ. В 2023 году в день премьеры новые "Папины дочки" также получили статус самого популярного сериала в России по версии Кинопоиска и собрали у экранов более 4,6 миллиона зрителей. "По сюжету семья Васнецовых-Васильевых отправится на важное торжество в Кисловодск. Съёмки пройдут в Кисловодске и Москве и соберут всех главных героев франшизы. История развивается на фоне основных достопримечательностей курорта: горы Кольцо, Лермонтовской скалы, Национального парка, стелы "Кисловодск" и других мест. В кадр попадут и скульптуры Чебурашки, появившиеся в городе после выхода одноимённого фильма", – рассказали в пресс-службе телеканала. В сообщении отмечается, что фильм выйдет в прокат уже осенью.
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Культура, Кисловодск, Россия, Ставропольский край, Кино и сериалы, СТС (телеканал), СТС-Медиа
Начались съемки полнометражного фильма "Папины дочки"
На Ставрополье стартовали съемки полнометражного фильма "Папины дочки"