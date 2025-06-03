https://ria.ru/20250603/fidan-2020748922.html

Фидан рассказал о встрече делегаций России и Украины в Стамбуле

Фидан рассказал о встрече делегаций России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 03.06.2025

Фидан рассказал о встрече делегаций России и Украины в Стамбуле

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации РФ и Украины пришли на встречу в понедельник в Стамбуле подготовленными, каждая сторона была нацелена на... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T21:12:00+03:00

2025-06-03T21:12:00+03:00

2025-06-03T21:19:00+03:00

россия

украина

стамбул

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

хакан фидан

владимир мединский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019324094_0:176:3328:2048_1920x0_80_0_0_6f5fa5735b65f5f7fd5ed34e4fdf24dd.jpg

СТАМБУЛ, 3 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации РФ и Украины пришли на встречу в понедельник в Стамбуле подготовленными, каждая сторона была нацелена на результат."Стороны пришли на встречу подготовленными, была нацеленность на результат", - сказал Фидан в интервью гостелеканалу TRT Haber.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250602/stambul-2020554088.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, хакан фидан, владимир мединский