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Фидан рассказал о встрече делегаций России и Украины в Стамбуле
Фидан рассказал о встрече делегаций России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 03.06.2025
Фидан рассказал о встрече делегаций России и Украины в Стамбуле
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации РФ и Украины пришли на встречу в понедельник в Стамбуле подготовленными, каждая сторона была нацелена на... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T21:12:00+03:00
2025-06-03T21:12:00+03:00
2025-06-03T21:19:00+03:00
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стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
хакан фидан
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СТАМБУЛ, 3 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации РФ и Украины пришли на встречу в понедельник в Стамбуле подготовленными, каждая сторона была нацелена на результат."Стороны пришли на встречу подготовленными, была нацеленность на результат", - сказал Фидан в интервью гостелеканалу TRT Haber.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
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россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, хакан фидан, владимир мединский
Россия, Украина, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Хакан Фидан, Владимир Мединский
Фидан рассказал о встрече делегаций России и Украины в Стамбуле
Фидан: РФ и Украина были нацелены на результат на переговорах в Стамбуле