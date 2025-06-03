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Фидан рассказал о встрече делегаций России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 03.06.2025
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21:12 03.06.2025 (обновлено: 21:19 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/fidan-2020748922.html
Фидан рассказал о встрече делегаций России и Украины в Стамбуле
Фидан рассказал о встрече делегаций России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 03.06.2025
Фидан рассказал о встрече делегаций России и Украины в Стамбуле
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации РФ и Украины пришли на встречу в понедельник в Стамбуле подготовленными, каждая сторона была нацелена на... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T21:12:00+03:00
2025-06-03T21:19:00+03:00
россия
украина
стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
хакан фидан
владимир мединский
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СТАМБУЛ, 3 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации РФ и Украины пришли на встречу в понедельник в Стамбуле подготовленными, каждая сторона была нацелена на результат."Стороны пришли на встречу подготовленными, была нацеленность на результат", - сказал Фидан в интервью гостелеканалу TRT Haber.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250602/stambul-2020554088.html
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россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, хакан фидан, владимир мединский
Россия, Украина, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Хакан Фидан, Владимир Мединский
Фидан рассказал о встрече делегаций России и Украины в Стамбуле

Фидан: РФ и Украина были нацелены на результат на переговорах в Стамбуле

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХакан Фидан
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Хакан Фидан. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации РФ и Украины пришли на встречу в понедельник в Стамбуле подготовленными, каждая сторона была нацелена на результат.
"Стороны пришли на встречу подготовленными, была нацеленность на результат", - сказал Фидан в интервью гостелеканалу TRT Haber.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле
2 июня, 20:54
 
РоссияУкраинаСтамбулВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ миреХакан ФиданВладимир Мединский
 
 
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