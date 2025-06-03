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ФАС оштрафовала МТС из-за рекламы домашнего интернета
ФАС оштрафовала МТС из-за рекламы домашнего интернета - РИА Новости, 03.06.2025
ФАС оштрафовала МТС из-за рекламы домашнего интернета
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала МТС за распространение рекламы, в которой говорилось, что домашний интернет компании - лучший в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:05:00+03:00
2025-06-03T15:05:00+03:00
2025-06-03T15:05:00+03:00
технологии
россия
москва
мтс
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала МТС за распространение рекламы, в которой говорилось, что домашний интернет компании - лучший в Москве, но не были указаны объективные критерии сравнения, сообщило ведомство. "ФАС оштрафовала МТС за распространение ненадлежащей рекламы. Она содержала некорректное сравнение. Реклама распространялась в одной из поисковых систем. В ней сообщалось, что домашний интернет МТС является лучшим в Москве. При этом объективные критерии сравнения не были указаны", - говорится в сообщении. По мнению ведомства, такие действия рекламодателя могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами, предоставляющими услуги по подключению домашнего интернета. Служба возбудила дело, признала рекламу МТС ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения, а также за ее размещение назначила компании штраф. КоАП РФ предусматривает за такое нарушение штраф для юрлиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20241003/mts-1976098422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, мтс, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Технологии, Россия, Москва, МТС, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС оштрафовала МТС из-за рекламы домашнего интернета
ФАС оштрафовала МТС за ненадлежащую рекламу домашнего интернета в Москве