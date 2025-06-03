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Бывшая жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию - РИА Новости, 03.06.2025
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05:13 03.06.2025 (обновлено: 10:29 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/familiya-2020583554.html
Бывшая жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию
Бывшая жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию - РИА Новости, 03.06.2025
Бывшая жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию
Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана вернула девичью фамилию Захарова и поменяла данные в ИП, об этом стало известно РИА Новости из... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T05:13:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана вернула девичью фамилию Захарова и поменяла данные в ИП, об этом стало известно РИА Новости из юридических документов."Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 18.05.2025", — говорится в документах. По данным сервиса "БИР-Аналитик", Захарова является учредителем ООО "Частные технологии", основная деятельность которого — "деятельность рекламных агентств". Экс-супруге Иванова принадлежит 1/3 часть компании. Кроме того, с 2012 по 2024 год Захарова была учредителем компании "Кристалл Девелопмент". Согласно данным сервиса, ее доля составляла 27,5%. Сейчас у фирмы только один учредитель — отец экс-замминистра Иванова Вадим Иванов. Захарова и Иванов состояли в браке с 2010 по 2022 год. В апреле 2024 года Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие инкриминирует Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20250522/dolg-2018390671.html
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происшествия, вадим иванов, тимур иванов
Происшествия, Вадим Иванов, Тимур Иванов
Бывшая жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию

Экс-жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию и поменяла данные в ИП

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана вернула девичью фамилию Захарова и поменяла данные в ИП, об этом стало известно РИА Новости из юридических документов.
«
"Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 18.05.2025", — говорится в документах.
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По данным сервиса "БИР-Аналитик", Захарова является учредителем ООО "Частные технологии", основная деятельность которого — "деятельность рекламных агентств". Экс-супруге Иванова принадлежит 1/3 часть компании.
Кроме того, с 2012 по 2024 год Захарова была учредителем компании "Кристалл Девелопмент". Согласно данным сервиса, ее доля составляла 27,5%. Сейчас у фирмы только один учредитель — отец экс-замминистра Иванова Вадим Иванов.
Захарова и Иванов состояли в браке с 2010 по 2022 год. В апреле 2024 года Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие инкриминирует Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает.
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