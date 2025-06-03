https://ria.ru/20250603/evro-2020052054.html

Война окончательно проиграна. Запад подвело его же оружие

Война окончательно проиграна. Запад подвело его же оружие - РИА Новости, 03.06.2025

Война окончательно проиграна. Запад подвело его же оружие

Евро теряет позиции на мировой арене. Доля расчетов в несколько раз уступает доллару и продолжает снижаться. Экономическая политика Брюсселя привела к тому, что РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T08:00:00+03:00

2025-06-03T08:00:00+03:00

2025-06-03T08:05:00+03:00

экономика

россия

swift

европейский центральный банк

евросоюз

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Евро теряет позиции на мировой арене. Доля расчетов в несколько раз уступает доллару и продолжает снижаться. Экономическая политика Брюсселя привела к тому, что за пределами Старого Света валютой ЕС практически перестали интересоваться. Чего ждать дальше — в материале РИА Новости.Статистика — наука неточнаяПо данным межбанковской системы SWIFT, в апреле на доллар приходилось 59,74% международных расчетов, а на евро — 13,18. Два года назад валюта ЕС внушала куда больше доверия — 37,48%.Причем эту статистику нельзя считать полной, указывает кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.SWIFT давно не монополист. В ЕС есть еще TARGET, в Китае — CIPS, Иране — SEPAМ, России — СПФС. В этих системах преобладают национальные валюты."О чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что SWIFT, устраивавший банковское сообщество десятилетиями, теряет рынок. С тех пор как финансы превратили в инструмент политической борьбы и давления, идет процесс фрагментации. Бизнес пользуется тем, что безопаснее, даже жертвуя удобством", — объясняет эксперт.То есть евро и доллар уже не такие гегемоны, как прежде.Факты и причиныГенеральный директор GIS Mining Василий Гиря тоже указывает на политические причины и добавляет к ним нестабильность экономики еврозоны в целом."Санкции против России действительно пошатнули веру в надежность вложений в евро и стимулировали переход многих стран на альтернативные валюты", — соглашается специалист управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Анастасия Найшева.Однако, по ее мнению, сказался и рост ставок ФРС. "Пока в США сдерживали инфляцию, ЕЦБ применял меры с запозданием, а раннее и быстрое снижение ставок дополнительно подточило репутацию евро", — поясняет она.Цикл смягчения денежно-кредитной политики начался в июне прошлого года на фоне вялого экономического роста. С тех пор ставку успели понизить семь раз, очередное заседание назначено на 5 июня. В ЕС считают, что дезинфляционные усилия не нанесли слишком большого ущерба экономике.Тем не менее глава Центрального банка Италии и член совета управляющих ЕЦБ Фабио Панетта отметил: процесс близок к завершению, а возможности дальнейшего смягчения ограничены. ЕЦБ, считает он, следует придерживаться прагматичного и гибкого подхода, "внимательно отслеживая условия ликвидности и сигналы, поступающие с финансовых и кредитных рынков".В сочетании с мягкой ДКП утрата интереса к евро негативно скажется на обменном курсе, предупреждает Найшева.Волновой эффектМилитаризация финансов сделала свое дело, подчеркивает Бадалов. Доллар и евро теснят валюты развивающихся стран.Укрепляет позиции и рубль. На прошлой неделе обновились двухлетние минимумы: 77,46 к доллару, 10,84 — к юаню.Тут сыграл фактор сезонности: предложение экспортеров значительно опережает спрос импортеров. К тому же, по данным ЦБ, уже четвертый месяц половина поставок оплачивается в рублях. И в целом наблюдается снижение спроса на валюту на внутреннем рынке. Хотя импорт растет: плюс 5,5% в апреле к предыдущему месяцу и 8,9% год к году.Резервов это тоже касается, уточняет Бадалов. Центробанки активно скупают золото, а частные лица диверсифицируют портфели еще и за счет биткоина, инвестиций в майнинг и блокчейн-технологии, добавляет Гиря.Конечно, пока евро сохраняет статус резервной валюты. "Все-таки 20% ЗВР центральных банков приходится на денежную единицу ЕС", — напоминает Гиря.Но лучшие годы евро позади. А если не решить ключевые проблемы и продолжать геополитические игры с финансами, будет еще хуже.

https://ria.ru/20250526/nikel-2018751209.html

https://ria.ru/20250430/zoloto-2014053995.html

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экономика, россия, swift, европейский центральный банк, евросоюз