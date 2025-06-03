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Война окончательно проиграна. Запад подвело его же оружие - РИА Новости, 03.06.2025
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08:00 03.06.2025 (обновлено: 08:05 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/evro-2020052054.html
Война окончательно проиграна. Запад подвело его же оружие
Война окончательно проиграна. Запад подвело его же оружие - РИА Новости, 03.06.2025
Война окончательно проиграна. Запад подвело его же оружие
Евро теряет позиции на мировой арене. Доля расчетов в несколько раз уступает доллару и продолжает снижаться. Экономическая политика Брюсселя привела к тому, что РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T08:00:00+03:00
2025-06-03T08:05:00+03:00
экономика
россия
swift
европейский центральный банк
евросоюз
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Евро теряет позиции на мировой арене. Доля расчетов в несколько раз уступает доллару и продолжает снижаться. Экономическая политика Брюсселя привела к тому, что за пределами Старого Света валютой ЕС практически перестали интересоваться. Чего ждать дальше — в материале РИА Новости.Статистика — наука неточнаяПо данным межбанковской системы SWIFT, в апреле на доллар приходилось 59,74% международных расчетов, а на евро — 13,18. Два года назад валюта ЕС внушала куда больше доверия — 37,48%.Причем эту статистику нельзя считать полной, указывает кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.SWIFT давно не монополист. В ЕС есть еще TARGET, в Китае — CIPS, Иране — SEPAМ, России — СПФС. В этих системах преобладают национальные валюты."О чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что SWIFT, устраивавший банковское сообщество десятилетиями, теряет рынок. С тех пор как финансы превратили в инструмент политической борьбы и давления, идет процесс фрагментации. Бизнес пользуется тем, что безопаснее, даже жертвуя удобством", — объясняет эксперт.То есть евро и доллар уже не такие гегемоны, как прежде.Факты и причиныГенеральный директор GIS Mining Василий Гиря тоже указывает на политические причины и добавляет к ним нестабильность экономики еврозоны в целом."Санкции против России действительно пошатнули веру в надежность вложений в евро и стимулировали переход многих стран на альтернативные валюты", — соглашается специалист управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Анастасия Найшева.Однако, по ее мнению, сказался и рост ставок ФРС. "Пока в США сдерживали инфляцию, ЕЦБ применял меры с запозданием, а раннее и быстрое снижение ставок дополнительно подточило репутацию евро", — поясняет она.Цикл смягчения денежно-кредитной политики начался в июне прошлого года на фоне вялого экономического роста. С тех пор ставку успели понизить семь раз, очередное заседание назначено на 5 июня. В ЕС считают, что дезинфляционные усилия не нанесли слишком большого ущерба экономике.Тем не менее глава Центрального банка Италии и член совета управляющих ЕЦБ Фабио Панетта отметил: процесс близок к завершению, а возможности дальнейшего смягчения ограничены. ЕЦБ, считает он, следует придерживаться прагматичного и гибкого подхода, "внимательно отслеживая условия ликвидности и сигналы, поступающие с финансовых и кредитных рынков".В сочетании с мягкой ДКП утрата интереса к евро негативно скажется на обменном курсе, предупреждает Найшева.Волновой эффектМилитаризация финансов сделала свое дело, подчеркивает Бадалов. Доллар и евро теснят валюты развивающихся стран.Укрепляет позиции и рубль. На прошлой неделе обновились двухлетние минимумы: 77,46 к доллару, 10,84 — к юаню.Тут сыграл фактор сезонности: предложение экспортеров значительно опережает спрос импортеров. К тому же, по данным ЦБ, уже четвертый месяц половина поставок оплачивается в рублях. И в целом наблюдается снижение спроса на валюту на внутреннем рынке. Хотя импорт растет: плюс 5,5% в апреле к предыдущему месяцу и 8,9% год к году.Резервов это тоже касается, уточняет Бадалов. Центробанки активно скупают золото, а частные лица диверсифицируют портфели еще и за счет биткоина, инвестиций в майнинг и блокчейн-технологии, добавляет Гиря.Конечно, пока евро сохраняет статус резервной валюты. "Все-таки 20% ЗВР центральных банков приходится на денежную единицу ЕС", — напоминает Гиря.Но лучшие годы евро позади. А если не решить ключевые проблемы и продолжать геополитические игры с финансами, будет еще хуже.
https://ria.ru/20250526/nikel-2018751209.html
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экономика, россия, swift, европейский центральный банк, евросоюз
Экономика, Россия, SWIFT, Европейский центральный банк, Евросоюз
Война окончательно проиграна. Запад подвело его же оружие

Доля евро в SWIFT опустилась до минимума

© Getty Images / picture alliance/Andreas ArnoldФигурка осьминога, держащего в щупальцах банкноты евро, на статуе "Justitia" возле штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте
Фигурка осьминога, держащего в щупальцах банкноты евро, на статуе Justitia возле штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Getty Images / picture alliance/Andreas Arnold
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Евро теряет позиции на мировой арене. Доля расчетов в несколько раз уступает доллару и продолжает снижаться. Экономическая политика Брюсселя привела к тому, что за пределами Старого Света валютой ЕС практически перестали интересоваться. Чего ждать дальше — в материале РИА Новости.

Статистика — наука неточная

По данным межбанковской системы SWIFT, в апреле на доллар приходилось 59,74% международных расчетов, а на евро — 13,18. Два года назад валюта ЕС внушала куда больше доверия — 37,48%.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкSWIFT
SWIFT - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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SWIFT
Причем эту статистику нельзя считать полной, указывает кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
SWIFT давно не монополист. В ЕС есть еще TARGET, в Китае — CIPS, Иране — SEPAМ, России — СПФС. В этих системах преобладают национальные валюты.
"О чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что SWIFT, устраивавший банковское сообщество десятилетиями, теряет рынок. С тех пор как финансы превратили в инструмент политической борьбы и давления, идет процесс фрагментации. Бизнес пользуется тем, что безопаснее, даже жертвуя удобством", — объясняет эксперт.
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То есть евро и доллар уже не такие гегемоны, как прежде.

Факты и причины

Генеральный директор GIS Mining Василий Гиря тоже указывает на политические причины и добавляет к ним нестабильность экономики еврозоны в целом.
"Санкции против России действительно пошатнули веру в надежность вложений в евро и стимулировали переход многих стран на альтернативные валюты", — соглашается специалист управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Анастасия Найшева.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕвро
Евро - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Евро
Однако, по ее мнению, сказался и рост ставок ФРС. "Пока в США сдерживали инфляцию, ЕЦБ применял меры с запозданием, а раннее и быстрое снижение ставок дополнительно подточило репутацию евро", — поясняет она.
Цикл смягчения денежно-кредитной политики начался в июне прошлого года на фоне вялого экономического роста. С тех пор ставку успели понизить семь раз, очередное заседание назначено на 5 июня. В ЕС считают, что дезинфляционные усилия не нанесли слишком большого ущерба экономике.
Тем не менее глава Центрального банка Италии и член совета управляющих ЕЦБ Фабио Панетта отметил: процесс близок к завершению, а возможности дальнейшего смягчения ограничены. ЕЦБ, считает он, следует придерживаться прагматичного и гибкого подхода, "внимательно отслеживая условия ликвидности и сигналы, поступающие с финансовых и кредитных рынков".
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В сочетании с мягкой ДКП утрата интереса к евро негативно скажется на обменном курсе, предупреждает Найшева.

Волновой эффект

Милитаризация финансов сделала свое дело, подчеркивает Бадалов. Доллар и евро теснят валюты развивающихся стран.
Укрепляет позиции и рубль. На прошлой неделе обновились двухлетние минимумы: 77,46 к доллару, 10,84 — к юаню.
Тут сыграл фактор сезонности: предложение экспортеров значительно опережает спрос импортеров. К тому же, по данным ЦБ, уже четвертый месяц половина поставок оплачивается в рублях. И в целом наблюдается снижение спроса на валюту на внутреннем рынке. Хотя импорт растет: плюс 5,5% в апреле к предыдущему месяцу и 8,9% год к году.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Слитки золота
Резервов это тоже касается, уточняет Бадалов. Центробанки активно скупают золото, а частные лица диверсифицируют портфели еще и за счет биткоина, инвестиций в майнинг и блокчейн-технологии, добавляет Гиря.
Конечно, пока евро сохраняет статус резервной валюты. "Все-таки 20% ЗВР центральных банков приходится на денежную единицу ЕС", — напоминает Гиря.
Но лучшие годы евро позади. А если не решить ключевые проблемы и продолжать геополитические игры с финансами, будет еще хуже.
 
ЭкономикаРоссияSWIFTЕвропейский центральный банкЕвросоюз
 
 
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