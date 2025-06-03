https://ria.ru/20250603/ermak--2020594864.html

Глава офиса Зеленского Ермак летит в США, пишут СМИ

Глава офиса Зеленского Ермак летит в США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2025

Глава офиса Зеленского Ермак летит в США, пишут СМИ

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак направляется в США, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T09:20:00+03:00

2025-06-03T09:20:00+03:00

2025-06-03T09:44:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак направляется в США, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник."Ермак летит в США", - говорится в сообщении агентства.При этом причина поездки не уточняется.Согласно данным сервиса Flightaware, самолет UR-ABA, который связывают с Зеленским, уже находится в воздушном пространстве Соединенных Штатов. Однако неизвестно, находится ли на борту также и сам Зеленский.Ермак направляется в США вместе с первым вице-премьером и министром экономики Украины Юлией Свириденко, передает агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник. Ожидается, что во время официального визита они посетят Вашингтон.Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.

https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020590831.html

https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020585308.html

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