https://ria.ru/20250603/elektrosnabzhenie-2020734781.html
В пяти городах Запорожской области восстановили электроснабжение
В пяти городах Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 03.06.2025
В пяти городах Запорожской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Запорожской области восстановлено ещё в пяти городах и трёх муниципальных округах, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T19:07:00+03:00
2025-06-03T19:07:00+03:00
2025-06-03T21:20:00+03:00
происшествия
запорожская область
энергодар
токмак
евгений балицкий
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Электроснабжение в Запорожской области восстановлено ещё в пяти городах и трёх муниципальных округах, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Ранее Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов. "Электроснабжение восстановлено в Черниговском, Приморском, Приазовском муниципальных округах, в городах Энергодар, Васильевка, Днепрорудное, Токмак, Пологи", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250603/balitskiy-2020587145.html
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Евгений Балицкий о восстановлении электроснабжения в Запорожской области
Губернатор Евгений Балицкий после доклада Путину о восстановлении электроснабжения в Запорожской области сообщил, что все процессы находятся на контроле президента.
2025-06-03T19:07
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происшествия, запорожская область, энергодар, токмак, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Происшествия, Запорожская область, Энергодар, Токмак, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В пяти городах Запорожской области восстановили электроснабжение
Балицкий: электроснабжение восстановлено еще в пяти городах Запорожской области