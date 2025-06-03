https://ria.ru/20250603/elektrosnabzhenie-2020690308.html

В трех округах Запорожской области восстановили электроснабжение

В трех округах Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 03.06.2025

В трех округах Запорожской области восстановили электроснабжение

Электроснабжение Каменско-Днепровского, Куйбышевского, Михайловского муниципальных округов Запорожской области восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:11:00+03:00

2025-06-03T16:11:00+03:00

2025-06-03T16:11:00+03:00

происшествия

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008383703_0:323:2952:1983_1920x0_80_0_0_7f8cfaf15b2000108438b8ec4baa7b81.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Электроснабжение Каменско-Днепровского, Куйбышевского, Михайловского муниципальных округов Запорожской области восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Ранее Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов. "Электроснабжение Каменско-Днепровского, Куйбышевского, Михайловского муниципальных округов восстановлено", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250603/balitskiy-2020587145.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины