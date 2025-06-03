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В трех округах Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 03.06.2025
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16:11 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/elektrosnabzhenie-2020690308.html
В трех округах Запорожской области восстановили электроснабжение
В трех округах Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 03.06.2025
В трех округах Запорожской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение Каменско-Днепровского, Куйбышевского, Михайловского муниципальных округов Запорожской области восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:11:00+03:00
2025-06-03T16:11:00+03:00
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Электроснабжение Каменско-Днепровского, Куйбышевского, Михайловского муниципальных округов Запорожской области восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Ранее Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов. "Электроснабжение Каменско-Днепровского, Куйбышевского, Михайловского муниципальных округов восстановлено", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250603/balitskiy-2020587145.html
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происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В трех округах Запорожской области восстановили электроснабжение

Балицкий: электроснабжение трех округов Запорожской области восстановлено

© Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Кирилл Брага
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Электроснабжение Каменско-Днепровского, Куйбышевского, Михайловского муниципальных округов Запорожской области восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов.
"Электроснабжение Каменско-Днепровского, Куйбышевского, Михайловского муниципальных округов восстановлено", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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