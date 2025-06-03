https://ria.ru/20250603/elektrosnabzhenie-2020679214.html
В Бердянске восстановили электроснабжение
В Бердянске восстановили электроснабжение - РИА Новости, 03.06.2025
В Бердянске восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Бердянске Запорожской области восстановлено, далее планируется подключение Мелитополя, сообщил глава региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:28:00+03:00
2025-06-03T15:28:00+03:00
2025-06-03T15:32:00+03:00
мелитополь
бердянск
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Электроснабжение в Бердянске Запорожской области восстановлено, далее планируется подключение Мелитополя, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."В городе Бердянске электроснабжение восстановлено. Далее планируется подключение города Мелитополя. Работы не останавливаются ни на час", - написал Балицкий.Ранее Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов.
https://ria.ru/20250603/stantsiya-2020640048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, бердянск, запорожская область, происшествия, евгений балицкий
Мелитополь, Бердянск, Запорожская область, Происшествия, Евгений Балицкий
В Бердянске восстановили электроснабжение
Балицкий: в Бердянске восстановили электроснабжение, на очереди Мелитополь