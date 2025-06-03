https://ria.ru/20250603/elektrosnabzhenie-2020679214.html

В Бердянске восстановили электроснабжение

В Бердянске восстановили электроснабжение - РИА Новости, 03.06.2025

В Бердянске восстановили электроснабжение

Электроснабжение в Бердянске Запорожской области восстановлено, далее планируется подключение Мелитополя, сообщил глава региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:28:00+03:00

2025-06-03T15:28:00+03:00

2025-06-03T15:32:00+03:00

мелитополь

бердянск

запорожская область

происшествия

евгений балицкий

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Электроснабжение в Бердянске Запорожской области восстановлено, далее планируется подключение Мелитополя, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."В городе Бердянске электроснабжение восстановлено. Далее планируется подключение города Мелитополя. Работы не останавливаются ни на час", - написал Балицкий.Ранее Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов.

https://ria.ru/20250603/stantsiya-2020640048.html

мелитополь

бердянск

запорожская область

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Ольга Фомченкова

мелитополь, бердянск, запорожская область, происшествия, евгений балицкий