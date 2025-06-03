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В Бердянске восстановили электроснабжение - РИА Новости, 03.06.2025
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15:28 03.06.2025 (обновлено: 15:32 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/elektrosnabzhenie-2020679214.html
В Бердянске восстановили электроснабжение
В Бердянске восстановили электроснабжение - РИА Новости, 03.06.2025
В Бердянске восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Бердянске Запорожской области восстановлено, далее планируется подключение Мелитополя, сообщил глава региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:28:00+03:00
2025-06-03T15:32:00+03:00
мелитополь
бердянск
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Электроснабжение в Бердянске Запорожской области восстановлено, далее планируется подключение Мелитополя, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."В городе Бердянске электроснабжение восстановлено. Далее планируется подключение города Мелитополя. Работы не останавливаются ни на час", - написал Балицкий.Ранее Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов.
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мелитополь
бердянск
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мелитополь, бердянск, запорожская область, происшествия, евгений балицкий
Мелитополь, Бердянск, Запорожская область, Происшествия, Евгений Балицкий
В Бердянске восстановили электроснабжение

Балицкий: в Бердянске восстановили электроснабжение, на очереди Мелитополь

© Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Кирилл Брага
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Электроснабжение в Бердянске Запорожской области восстановлено, далее планируется подключение Мелитополя, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"В городе Бердянске электроснабжение восстановлено. Далее планируется подключение города Мелитополя. Работы не останавливаются ни на час", - написал Балицкий.
Ранее Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов.
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