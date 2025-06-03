https://ria.ru/20250603/ekourok-2020707855.html
Более 3 тысяч подростков приняли участие во всероссийском экоуроке
Более 3 тысяч подростков приняли участие во всероссийском экоуроке - РИА Новости, 03.06.2025
Более 3 тысяч подростков приняли участие во всероссийском экоуроке
Свыше 3,2 тысячи подростков поучаствовали во всероссийском экоуроке, его организовали в рамках международной премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого",... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:11:00+03:00
2025-06-03T17:11:00+03:00
2025-06-03T17:11:00+03:00
россия
светлана радионова
алексей смертин
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020701836_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_abd245c634fb1ab20e372bf120de4cfe.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Свыше 3,2 тысячи подростков поучаствовали во всероссийском экоуроке, его организовали в рамках международной премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого", сообщает пресс-центр премии. Мероприятие приурочено ко Дню эколога. На экоуроке в Москве присутствовали 200 спортсменов Юношеской футбольной лиги, еще более 3 тысяч юных футболистов из разных российских регионов присоединились к лекции в режиме онлайн. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова и российский футболист, руководитель департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин встретились с юными спортсменами из Москвы и Московской области. Всероссийский экроурок для футболистов прошел в виде лекции. Также ребята смогли задать вопросы о защите природы и экологии. "Это уже не первый наш совместный проект с Российским футбольным союзом. Я очень признательна нашим партнерам, которые занимаются не только популяризацией спорта, но и активно поддерживают премию "Экология – дело каждого". И очень приятно, что ребята, увлеченные футболом, интересуются вопросами защиты природы, им не чужды проблемы экологии. Некоторые из них являются неоднократными участниками нашей премии. И я уверена, кем бы они ни стали в будущем – известными футболистами, тренерами или успешными людьми в других сферах – они всегда будут бережно относиться к миру, в котором живут", – сказала Радионова, ее слова приводит пресс-центр. Она отметила, что юные футболисты задавали очень серьезные вопросы об экологической обстановке в стране, об исчезающих видах животных и о помощи, которая нужна им от человека. Они хотели узнать, как стать участниками и волонтерами детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", а также делились своими экопривычками и идеями по борьбе за чистую планету. Активные участники экоурока предложили в будущем провести футбольный турнир, посвященный защите экологии. В пресс-центре отметили, что многие футболисты Юношеской лиги добились признания и известности в российских регионах. Спортсмены стараются популяризировать тему экологии, чтобы бережное отношение к природе было нормой в молодежной среде. Активно поддерживает премию Росприроднадзора "Экология – дело каждого" и российская певица Мария Янковская. На встрече с футболистами она заявила, что поколение Z очень осознанно подходит к использованию природных ресурсов. Чтобы это действительно стало ощутимо, экологическую культуру необходимо показывать своим примером. Всероссийский экоурок завершился квизом и награждением команды победителей. Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и призвана привить экопривычки как у детей, так и взрослых. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В проекте принимают участие все регионы России и свыше 80 государств из пяти континентов. Победители и призеры премии имеют возможность получить не только памятные подарки, но и преференции при поступлении в лучшие 150 вузов страны.
https://ria.ru/20250602/moskva-2020468833.html
https://ria.ru/20250602/premiya-2020390359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, светлана радионова, алексей смертин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология в россии
Россия, Светлана Радионова, Алексей Смертин, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Экология в России
Более 3 тысяч подростков приняли участие во всероссийском экоуроке
Участниками всероссийского экоурока стали более 3,2 тысячи подростков
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Свыше 3,2 тысячи подростков поучаствовали во всероссийском экоуроке, его организовали в рамках международной премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого", сообщает пресс-центр премии.
Мероприятие приурочено ко Дню эколога. На экоуроке в Москве
присутствовали 200 спортсменов Юношеской футбольной лиги, еще более 3 тысяч юных футболистов из разных российских регионов присоединились к лекции в режиме онлайн.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова
и российский футболист, руководитель департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин
встретились с юными спортсменами из Москвы и Московской области
. Всероссийский экроурок для футболистов прошел в виде лекции. Также ребята смогли задать вопросы о защите природы и экологии.
"Это уже не первый наш совместный проект с Российским футбольным союзом. Я очень признательна нашим партнерам, которые занимаются не только популяризацией спорта, но и активно поддерживают премию "Экология – дело каждого". И очень приятно, что ребята, увлеченные футболом, интересуются вопросами защиты природы, им не чужды проблемы экологии. Некоторые из них являются неоднократными участниками нашей премии. И я уверена, кем бы они ни стали в будущем – известными футболистами, тренерами или успешными людьми в других сферах – они всегда будут бережно относиться к миру, в котором живут", – сказала Радионова, ее слова приводит пресс-центр.
Она отметила, что юные футболисты задавали очень серьезные вопросы об экологической обстановке в стране, об исчезающих видах животных и о помощи, которая нужна им от человека. Они хотели узнать, как стать участниками и волонтерами детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", а также делились своими экопривычками и идеями по борьбе за чистую планету. Активные участники экоурока предложили в будущем провести футбольный турнир, посвященный защите экологии.
В пресс-центре отметили, что многие футболисты Юношеской лиги добились признания и известности в российских регионах. Спортсмены стараются популяризировать тему экологии, чтобы бережное отношение к природе было нормой в молодежной среде. Активно поддерживает премию Росприроднадзора "Экология – дело каждого" и российская певица Мария Янковская. На встрече с футболистами она заявила, что поколение Z очень осознанно подходит к использованию природных ресурсов. Чтобы это действительно стало ощутимо, экологическую культуру необходимо показывать своим примером.
Всероссийский экоурок завершился квизом и награждением команды победителей.
Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и призвана привить экопривычки как у детей, так и взрослых. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В проекте принимают участие все регионы России
и свыше 80 государств из пяти континентов. Победители и призеры премии имеют возможность получить не только памятные подарки, но и преференции при поступлении в лучшие 150 вузов страны.