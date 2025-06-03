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"Громкие" факты нарушений на ЕГЭ не подтвердились, сообщил Рособрнадзор - РИА Новости, 03.06.2025
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16:54 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/ege-2020702705.html
"Громкие" факты нарушений на ЕГЭ не подтвердились, сообщил Рособрнадзор
"Громкие" факты нарушений на ЕГЭ не подтвердились, сообщил Рособрнадзор - РИА Новости, 03.06.2025
"Громкие" факты нарушений на ЕГЭ не подтвердились, сообщил Рособрнадзор
На данный момент ни один из "громких" фактов нарушений на ЕГЭ-2025 не был подтвержден, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:54:00+03:00
2025-06-03T16:54:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
образование - общество
образование
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. На данный момент ни один из "громких" фактов нарушений на ЕГЭ-2025 не был подтвержден, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. "На данный момент ни один из "громких" фактов нарушений на ЕГЭ текущего года не был подтвержден", - говорится в сообщении. Ранее в некоторых Telegram-каналах сообщалось, что утром в день написания ЕГЭ по обществознанию (2 июня) в сети появились сканы реальных вариантов экзамена. Единый государственный экзамен в этом году сдают около 714 тысяч человек.
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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, образование - общество, образование
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Образование - Общество, Образование
"Громкие" факты нарушений на ЕГЭ не подтвердились, сообщил Рособрнадзор

Рособрнадзор: ни один из резонансных фактов нарушений на ЕГЭ не подтвердился

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. На данный момент ни один из "громких" фактов нарушений на ЕГЭ-2025 не был подтвержден, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
"На данный момент ни один из "громких" фактов нарушений на ЕГЭ текущего года не был подтвержден", - говорится в сообщении.
Ранее в некоторых Telegram-каналах сообщалось, что утром в день написания ЕГЭ по обществознанию (2 июня) в сети появились сканы реальных вариантов экзамена.
Единый государственный экзамен в этом году сдают около 714 тысяч человек.
Досмотр учеников перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияОбразование - ОбществоОбразование
 
 
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