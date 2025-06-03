https://ria.ru/20250603/ege-2020602395.html

Минобразования Пермского края высказалось о скандальном досмотре на ЕГЭ

Минобразования Пермского края высказалось о скандальном досмотре на ЕГЭ - РИА Новости, 03.06.2025

Минобразования Пермского края высказалось о скандальном досмотре на ЕГЭ

Школьница из Перми, которую якобы заставили поднимать длинную юбку во время проверки перед ЕГЭ, сделала это по своей инициативе, при этом в обуви девушки лежали РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:32:00+03:00

2025-06-03T10:32:00+03:00

2025-06-03T10:32:00+03:00

пермь

пермский край

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

единый государственный экзамен (егэ)

общество

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ПЕРМЬ, 3 июн - РИА Новости. Школьница из Перми, которую якобы заставили поднимать длинную юбку во время проверки перед ЕГЭ, сделала это по своей инициативе, при этом в обуви девушки лежали шпаргалки, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого министерства образования. Ранее в своём Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о жалобе, поступившей к ней от девушки, которую перед экзаменом по обществознанию в Перми якобы заставили снимать обувь и поднимать юбку при всех. "По данному факту была проведена служебная проверка - просмотрены видеозаписи с камер наблюдения в пункте проведения экзамена, взяты объяснительные с членов ГЭК и работников пункта. Никто не заставлял девушку поднимать юбку", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что к выпускникам на экзаменах все настроены максимально доброжелательно. "При осмотре выпускницы на входе в пункт проведения экзаменов сработал ручной металлоискатель. Член экзаменационной комиссии (ГЭК) предложила девушке выложить предметы, запрещённые к проносу. При этом обратила внимание на неестественную походку девушки и сообщила, что в школе есть врач. Девушка начала дерзить в ответ и, желая убедить члена ГЭК, что у неё с собой ничего запрещённого нет, сама подняла юбку, оголив ногу до колена. Никто ее об этом не просил. На это её действие член ГЭК спокойно попросила больше таких жестов не делать", - пояснили в министерстве. Свидетелями коммуникации выпускницы и члена комиссии были сопровождающие из школы и классный руководитель. Далее девушку пригласили в аудиторию ожидания (спортзал), где она сняла обувь и достала шпаргалки. После этого уже прошла в кабинет для сдачи ЕГЭ, добавили в ведомстве. На кадрах с камер видеонаблюдения из спортзала школы видно, как школьница в длинной юбке сидит на лавочке, снимает сначала один кроссовок и выкладывает из него стопочки бумаги на лавку, потом проделывает то же самое со вторым кроссовком. В это время рядом с ней стоят три женщины.

https://ria.ru/20250530/ege-2019963444.html

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пермь, пермский край, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, единый государственный экзамен (егэ), общество