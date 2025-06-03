https://ria.ru/20250603/dzhibuti-2020677912.html
Путин одобрил предложение о соглашении с Джибути о выдаче преступников
Путин одобрил предложение о соглашении с Джибути о выдаче преступников - РИА Новости, 03.06.2025
Путин одобрил предложение о соглашении с Джибути о выдаче преступников
Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства РФ о подписании соглашения с Джибути о выдаче преступников, соответствующее распоряжение было... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:23:00+03:00
2025-06-03T15:23:00+03:00
2025-06-03T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства РФ о подписании соглашения с Джибути о выдаче преступников, соответствующее распоряжение было опубликовано во вторник. "Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Джибути о выдаче", - сообщается в распоряжении. Президент РФ поручил Минюсту России по достижении договоренности с джибутийской стороной подписать соглашение от имени РФ.
https://ria.ru/20241002/deportatsiya-1975856039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джибути, владимир путин, в мире
Россия, Джибути, Владимир Путин, В мире
Путин одобрил предложение о соглашении с Джибути о выдаче преступников
Путин поручил Минюсту подписать соглашение с Джибути о выдаче преступников