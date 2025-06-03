Рейтинг@Mail.ru
Путин одобрил предложение о соглашении с Джибути о выдаче преступников - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 03.06.2025 (обновлено: 15:24 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/dzhibuti-2020677912.html
Путин одобрил предложение о соглашении с Джибути о выдаче преступников
Путин одобрил предложение о соглашении с Джибути о выдаче преступников - РИА Новости, 03.06.2025
Путин одобрил предложение о соглашении с Джибути о выдаче преступников
Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства РФ о подписании соглашения с Джибути о выдаче преступников, соответствующее распоряжение было... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:23:00+03:00
2025-06-03T15:24:00+03:00
россия
джибути
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769431711_0:401:2758:1952_1920x0_80_0_0_e34aeb8e1908d7cebe64c7ff68dd6bd1.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства РФ о подписании соглашения с Джибути о выдаче преступников, соответствующее распоряжение было опубликовано во вторник. "Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Джибути о выдаче", - сообщается в распоряжении. Президент РФ поручил Минюсту России по достижении договоренности с джибутийской стороной подписать соглашение от имени РФ.
https://ria.ru/20241002/deportatsiya-1975856039.html
россия
джибути
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769431711_0:0:2604:1952_1920x0_80_0_0_d090e8a52091ba9779166471d6079769.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, джибути, владимир путин, в мире
Россия, Джибути, Владимир Путин, В мире
Путин одобрил предложение о соглашении с Джибути о выдаче преступников

Путин поручил Минюсту подписать соглашение с Джибути о выдаче преступников

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства РФ о подписании соглашения с Джибути о выдаче преступников, соответствующее распоряжение было опубликовано во вторник.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Джибути о выдаче", - сообщается в распоряжении.
Президент РФ поручил Минюсту России по достижении договоренности с джибутийской стороной подписать соглашение от имени РФ.
Сотрудник ГСУ СК России - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В Россию впервые депортировали разыскиваемых из Танзании и Никарагуа
2 октября 2024, 04:56
 
РоссияДжибутиВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала