https://ria.ru/20250603/dzhibuti-2020677912.html

Путин одобрил предложение о соглашении с Джибути о выдаче преступников

Путин одобрил предложение о соглашении с Джибути о выдаче преступников - РИА Новости, 03.06.2025

Путин одобрил предложение о соглашении с Джибути о выдаче преступников

Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства РФ о подписании соглашения с Джибути о выдаче преступников, соответствующее распоряжение было... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:23:00+03:00

2025-06-03T15:23:00+03:00

2025-06-03T15:24:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства РФ о подписании соглашения с Джибути о выдаче преступников, соответствующее распоряжение было опубликовано во вторник. "Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Джибути о выдаче", - сообщается в распоряжении. Президент РФ поручил Минюсту России по достижении договоренности с джибутийской стороной подписать соглашение от имени РФ.

https://ria.ru/20241002/deportatsiya-1975856039.html

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джибути

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, джибути, владимир путин, в мире