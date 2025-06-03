https://ria.ru/20250603/dtp-2020590104.html
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - РИА Новости, 03.06.2025
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких машин произошло на 28 километре МКАД, в районе съезда №28, в Москве во вторник, сообщается в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T08:31:00+03:00
2025-06-03T08:31:00+03:00
2025-06-03T08:35:00+03:00
происшествия
мкад
москва
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких машин произошло на 28 километре МКАД, в районе съезда №28, в Москве во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внутренней стороне 28 километра МКАД, в районе съезда №26, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено.
https://ria.ru/20250519/dtp-2017843944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мкад, москва
Происшествия, МКАД, Москва
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
На 28 км внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей