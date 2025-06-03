https://ria.ru/20250603/dtp-2020590104.html

На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - РИА Новости, 03.06.2025

На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких машин произошло на 28 километре МКАД, в районе съезда №28, в Москве во вторник, сообщается в... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T08:31:00+03:00

2025-06-03T08:31:00+03:00

2025-06-03T08:35:00+03:00

происшествия

мкад

москва

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких машин произошло на 28 километре МКАД, в районе съезда №28, в Москве во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внутренней стороне 28 километра МКАД, в районе съезда №26, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено.

https://ria.ru/20250519/dtp-2017843944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мкад, москва