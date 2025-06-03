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"Геоскан" получил заказ на сотни дронов в 2025 году, сообщил гендиректор - РИА Новости, 03.06.2025
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18:04 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/dron-2020722301.html
"Геоскан" получил заказ на сотни дронов в 2025 году, сообщил гендиректор
"Геоскан" получил заказ на сотни дронов в 2025 году, сообщил гендиректор - РИА Новости, 03.06.2025
"Геоскан" получил заказ на сотни дронов в 2025 году, сообщил гендиректор
Государственные заказчики приобрели у компании "Геоскан" несколько сотен дронов в 2025 году, сообщил гендиректор компании Алексей Юрецкий. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:04:00+03:00
2025-06-03T18:04:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Государственные заказчики приобрели у компании "Геоскан" несколько сотен дронов в 2025 году, сообщил гендиректор компании Алексей Юрецкий. "Количество заказываемых дронов... в этом году - несколько сотен", - сказал Юрецкий журналистам в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР-2025"). Он уточнил, что в 2024 году заказ составлял более 2 тысяч дронов. По словам Юрецкого, это привело к некоторым "задержкам и сдвигам", но теперь компания знает, как этого избежать. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе "Геоскана", среди заказанных дронов - комплексы для аэрофотосъемки, воздушного лазерного сканирования, а также системы для оперативного видеомониторинга. Кроме того, глава компании напомнил, что ранее "Геоскан" уже запустил на орбиту семь космических аппаратов, шесть из которых продолжают работать в "соответствии с полетными планами".
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технологии, экономика, россия
Технологии, Экономика, Россия
"Геоскан" получил заказ на сотни дронов в 2025 году, сообщил гендиректор

Юрецкий: госзаказчики купили у "Геоскана" несколько сотен дронов в 2025 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБеспилотник на стенде компании "Геоскан"
Беспилотник на стенде компании Геоскан - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Беспилотник на стенде компании "Геоскан" . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Государственные заказчики приобрели у компании "Геоскан" несколько сотен дронов в 2025 году, сообщил гендиректор компании Алексей Юрецкий.
"Количество заказываемых дронов... в этом году - несколько сотен", - сказал Юрецкий журналистам в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР-2025").
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Он уточнил, что в 2024 году заказ составлял более 2 тысяч дронов. По словам Юрецкого, это привело к некоторым "задержкам и сдвигам", но теперь компания знает, как этого избежать.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе "Геоскана", среди заказанных дронов - комплексы для аэрофотосъемки, воздушного лазерного сканирования, а также системы для оперативного видеомониторинга.
Кроме того, глава компании напомнил, что ранее "Геоскан" уже запустил на орбиту семь космических аппаратов, шесть из которых продолжают работать в "соответствии с полетными планами".
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