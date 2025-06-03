https://ria.ru/20250603/dron-2020722301.html

"Геоскан" получил заказ на сотни дронов в 2025 году, сообщил гендиректор

"Геоскан" получил заказ на сотни дронов в 2025 году, сообщил гендиректор - РИА Новости, 03.06.2025

"Геоскан" получил заказ на сотни дронов в 2025 году, сообщил гендиректор

Государственные заказчики приобрели у компании "Геоскан" несколько сотен дронов в 2025 году, сообщил гендиректор компании Алексей Юрецкий. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T18:04:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Государственные заказчики приобрели у компании "Геоскан" несколько сотен дронов в 2025 году, сообщил гендиректор компании Алексей Юрецкий. "Количество заказываемых дронов... в этом году - несколько сотен", - сказал Юрецкий журналистам в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР-2025"). Он уточнил, что в 2024 году заказ составлял более 2 тысяч дронов. По словам Юрецкого, это привело к некоторым "задержкам и сдвигам", но теперь компания знает, как этого избежать. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе "Геоскана", среди заказанных дронов - комплексы для аэрофотосъемки, воздушного лазерного сканирования, а также системы для оперативного видеомониторинга. Кроме того, глава компании напомнил, что ранее "Геоскан" уже запустил на орбиту семь космических аппаратов, шесть из которых продолжают работать в "соответствии с полетными планами".

https://ria.ru/20250414/bpla-2011116755.html

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