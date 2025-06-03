https://ria.ru/20250603/dolg-2020573519.html

Треть россиян легко соглашается давать деньги в долг, показало исследование

Треть россиян легко соглашается давать деньги в долг, показало исследование - РИА Новости, 03.06.2025

Треть россиян легко соглашается давать деньги в долг, показало исследование

Треть россиян готова без колебаний давать деньги в долг друзьям или родственниками, в то время как 17% граждан принципиально не дают деньги в долг, чтобы не... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T00:04:00+03:00

2025-06-03T00:04:00+03:00

2025-06-03T00:04:00+03:00

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_125a440a4079014f34f7765a277611b6.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Треть россиян готова без колебаний давать деньги в долг друзьям или родственниками, в то время как 17% граждан принципиально не дают деньги в долг, чтобы не портить отношения с должниками, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Треть (33%) россиян без колебаний дают деньги в долг друзьям и родственникам. Однако у 23% подобный жест обернулся неприятным опытом, и они долго думают, прежде чем его "повторить"; 25% действуют избирательно и принимают решение в зависимости от суммы и человека; 17% принципиально не дают в долг, считая это вредным для человеческих отношений, а 2% оформляют такие договоренности под расписку", - говорится в исследовании. При этом 37% респондентов, если речь идет о мелких суммах, сами иногда берут деньги у родных или друзей; 12% в этом случае пользуются услугами банков, а 7% предпочитают рассрочки или кредитные карты. Четверть участников заявила, что ни разу не прибегала к мелким займам, а 18% россиян брали в долг раньше, но больше не хотят повторять этот опыт. "Если срочно нужна небольшая сумма денег "до зарплаты", 67% предпочитают вообще не брать в долг и справляться самим; 14% все же обращаются за поддержкой к близким; 13% выбирают краткосрочные кредиты; 5% - рассрочку или сервисы формата "плати частями", а 1% оформляют микрозаймы", - отметили аналитики. Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 22 по 29 мая 2025 года, охват составил 41 831 интернет-пользователь.

https://ria.ru/20250529/samolet-2019704140.html

https://ria.ru/20250527/shtraf-2019254846.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика