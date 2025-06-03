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Треть россиян легко соглашается давать деньги в долг, показало исследование - РИА Новости, 03.06.2025
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00:04 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/dolg-2020573519.html
Треть россиян легко соглашается давать деньги в долг, показало исследование
Треть россиян легко соглашается давать деньги в долг, показало исследование - РИА Новости, 03.06.2025
Треть россиян легко соглашается давать деньги в долг, показало исследование
Треть россиян готова без колебаний давать деньги в долг друзьям или родственниками, в то время как 17% граждан принципиально не дают деньги в долг, чтобы не... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T00:04:00+03:00
2025-06-03T00:04:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Треть россиян готова без колебаний давать деньги в долг друзьям или родственниками, в то время как 17% граждан принципиально не дают деньги в долг, чтобы не портить отношения с должниками, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&amp;Co, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Треть (33%) россиян без колебаний дают деньги в долг друзьям и родственникам. Однако у 23% подобный жест обернулся неприятным опытом, и они долго думают, прежде чем его "повторить"; 25% действуют избирательно и принимают решение в зависимости от суммы и человека; 17% принципиально не дают в долг, считая это вредным для человеческих отношений, а 2% оформляют такие договоренности под расписку", - говорится в исследовании. При этом 37% респондентов, если речь идет о мелких суммах, сами иногда берут деньги у родных или друзей; 12% в этом случае пользуются услугами банков, а 7% предпочитают рассрочки или кредитные карты. Четверть участников заявила, что ни разу не прибегала к мелким займам, а 18% россиян брали в долг раньше, но больше не хотят повторять этот опыт. "Если срочно нужна небольшая сумма денег "до зарплаты", 67% предпочитают вообще не брать в долг и справляться самим; 14% все же обращаются за поддержкой к близким; 13% выбирают краткосрочные кредиты; 5% - рассрочку или сервисы формата "плати частями", а 1% оформляют микрозаймы", - отметили аналитики. Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&amp;Co с 22 по 29 мая 2025 года, охват составил 41 831 интернет-пользователь.
https://ria.ru/20250529/samolet-2019704140.html
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экономика
Экономика
Треть россиян легко соглашается давать деньги в долг, показало исследование

Треть россиян легко соглашается давать деньги в долг друзьям или родственникам

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Треть россиян готова без колебаний давать деньги в долг друзьям или родственниками, в то время как 17% граждан принципиально не дают деньги в долг, чтобы не портить отношения с должниками, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Треть (33%) россиян без колебаний дают деньги в долг друзьям и родственникам. Однако у 23% подобный жест обернулся неприятным опытом, и они долго думают, прежде чем его "повторить"; 25% действуют избирательно и принимают решение в зависимости от суммы и человека; 17% принципиально не дают в долг, считая это вредным для человеческих отношений, а 2% оформляют такие договоренности под расписку", - говорится в исследовании.
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При этом 37% респондентов, если речь идет о мелких суммах, сами иногда берут деньги у родных или друзей; 12% в этом случае пользуются услугами банков, а 7% предпочитают рассрочки или кредитные карты. Четверть участников заявила, что ни разу не прибегала к мелким займам, а 18% россиян брали в долг раньше, но больше не хотят повторять этот опыт.
"Если срочно нужна небольшая сумма денег "до зарплаты", 67% предпочитают вообще не брать в долг и справляться самим; 14% все же обращаются за поддержкой к близким; 13% выбирают краткосрочные кредиты; 5% - рассрочку или сервисы формата "плати частями", а 1% оформляют микрозаймы", - отметили аналитики.
Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 22 по 29 мая 2025 года, охват составил 41 831 интернет-пользователь.
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