Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к разработчику "Мира танков"
Сто процентов долей разработчика Мира танков Лесты обратили в доход государства
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Таганский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к компании "Леста" — разработчику игры "Мир танков", сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Удовлетворен административный иск <…> о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении в доход государства имущества", — рассказали в пресс-службе.
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"Леста Игры" (ранее Lesta Games) — российская компания, специализирующаяся на разработке игр. В портфеле есть игры "Мир танков", "Мир кораблей", Tanks Blitz и Royal Quest.
Генпрокуратура подала иск к владельцу компании "Леста" Малику Хатажаеву и собственнику Wargaming.net Виктору Кислому, а также к ООО "Леста" и "Леста Геймс Эдженси", требуя запретить их работу за "осуществление экстремистской деятельности" и обратить 100 процентов долей компаний в доход государства.
Генпрокуратура считает, что Кислый и Хатажев входят в экстремистское объединение. К иску заявитель приложил публикации с заголовками: "Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России", "Как Wargaming пережил 25 лет — и справился с войной в Украине", "Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили".
В апреле активы "Лесты" и связанных с ней лиц арестовали. Юристы компании обжаловали это решение, заявив, что подобные меры чрезмерны и наносят "Лесте" ущерб.
В 2022 году компания Wargaming ушла из России и Белоруссии и, по данным СМИ, передала игровой бизнес "Лесте" под местное управление. Как пояснили РИА Новости в российской компании, после этого разрыва отношений некогда единые продукты оказались разделенными. "Леста Игры" работают над "Миром танков", "Миром кораблей" и Tanks Blitz, Wargaming — над World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz. У игр разные лаунчеры, технические особенности, серверы, обновления с новым контентом и тому подобное. Генпрокуратура утверждала, что разделение компаний было формальным.
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