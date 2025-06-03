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Курганский депутат насмерть сбил мотоциклиста
Курганский депутат насмерть сбил мотоциклиста - РИА Новости, 03.06.2025
Курганский депутат насмерть сбил мотоциклиста
Депутат Курганской областной думы Владимир Алейников сообщил о том, что во вторник сбил насмерть мотоциклиста, сообщается на сайте законодательного органа. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:03:00+03:00
2025-06-03T18:03:00+03:00
2025-06-03T18:31:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Депутат Курганской областной думы Владимир Алейников сообщил о том, что во вторник сбил насмерть мотоциклиста, сообщается на сайте законодательного органа. "Управляя собственным транспортным средством, следуя по федеральной трассе "Иртыш" Р-254, при подъезде к городу Ишим Тюменской области мною совершено дорожно-транспортное происшествие. Не убедившись в совершении маневра, было допущено столкновение с мотоциклом, которым управлял Журкевич Вячеслав", - говорится в заявлении депутата, которое поступило в областную думу. Пострадавший был оперативно доставлен в больницу, где от полученных травм скончался, поясняется на сайте. "Я приношу свои соболезнования родным и близким Вячеслава Журкевича. Все расходы по организации похорон я беру на себя", - сообщил депутат. По данным региональной ГАИ, ДТП произошло во вторник около 11.00 (09.00 мск) на 450-м километре автодороги "Иртыш", на территории Частоозерского округа. По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля УАЗ "Патриот" (мужчина 1960 года рождения) при развороте не предоставил преимущество попутно движущемуся мотоциклу. В результате столкновения водитель мотоцикла погиб.
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происшествия, авто, гибдд мвд рф, курганская область, дтп
Происшествия, Авто, ГИБДД МВД РФ, Курганская область, ДТП
Курганский депутат насмерть сбил мотоциклиста
Курганский депутат Алейников сбил насмерть мотоциклиста на трассе Иртыш