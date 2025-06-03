https://ria.ru/20250603/delo-2020739086.html

После обрушения кирпичей с многоэтажки в Чебоксарах завели дело

После обрушения кирпичей с многоэтажки в Чебоксарах завели дело - РИА Новости, 03.06.2025

После обрушения кирпичей с многоэтажки в Чебоксарах завели дело

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Чебоксарах после обрушения части кирпичной кладки многоэтажного жилого дома на припаркованные во... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T19:44:00+03:00

2025-06-03T19:44:00+03:00

2025-06-03T20:12:00+03:00

происшествия

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россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Чебоксарах после обрушения части кирпичной кладки многоэтажного жилого дома на припаркованные во дворе автомобили, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. Ранее прокуратура Чувашии сообщила о том, что днем 2 июня с 17-го (технического) этажа жилого дома 2019 года постройки упали части кирпичной кладки парапета, которые повредили автотранспорт, находившийся на дворовой территории. Камеры наблюдения зафиксировали, как повернувший во двор пешеход едва успел отбежать в сторону, когда перед ним упали обломки. "По версии следствия, вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками ООО "УК Свой двор" по содержанию многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Восточная, произошло намокание стены кирпичной кладки технического этажа здания с последующим ее обрушением и выпадением кирпичей на придомовую территорию возле входа в один из подъездов дома, что создало опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан", - говорится в сообщении регионального СУСК. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, допрашиваются работники ООО "УК Свой двор", жители дома, должностные лица Госжилинспекции, истребованы документы, связанные с обслуживанием дома", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250603/cheboksary-2020641376.html

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происшествия, чебоксары, россия, следственный комитет россии (ск рф)