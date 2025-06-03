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Бастрыкин поручил возбудить дело о попытке убийства участника СВО в Перми - РИА Новости, 03.06.2025
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11:04 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/delo-2020611286.html
Бастрыкин поручил возбудить дело о попытке убийства участника СВО в Перми
Бастрыкин поручил возбудить дело о попытке убийства участника СВО в Перми - РИА Новости, 03.06.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело о попытке убийства участника СВО в Перми
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о покушении на убийство участника СВО после истории о конфликте между ветераном боевых... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:04:00+03:00
2025-06-03T11:04:00+03:00
происшествия
россия
пермь
пермский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 3 июн - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о покушении на убийство участника СВО после истории о конфликте между ветераном боевых действий и двумя приезжими в Перми, сообщает СУСК РФ по региону. По данным ведомства, в одном из Telegram-каналов была опубликована информация о конфликте в Перми с участием инвалида-участника СВО и двух приезжих. Также в публикации обсуждалось возможное незаконное привлечение ветерана боевых действий к уголовной ответственности. После этого местные следователи начали проверку, потом материалы были переданы в территориальное подразделение МВД, которое занимается расследованием уголовного дела, в котором фигурирует участник спецоперации, по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. "Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В.А. возбудить уголовное дело по факту покушения на убийство участника СВО и представить доклад о результатах расследования", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, пермь, пермский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Пермский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело о попытке убийства участника СВО в Перми

В Перми возбудят дело о попытке убийства ветерана СВО двумя приезжими

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЕРМЬ, 3 июн - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о покушении на убийство участника СВО после истории о конфликте между ветераном боевых действий и двумя приезжими в Перми, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в одном из Telegram-каналов была опубликована информация о конфликте в Перми с участием инвалида-участника СВО и двух приезжих. Также в публикации обсуждалось возможное незаконное привлечение ветерана боевых действий к уголовной ответственности. После этого местные следователи начали проверку, потом материалы были переданы в территориальное подразделение МВД, которое занимается расследованием уголовного дела, в котором фигурирует участник спецоперации, по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
"Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В.А. возбудить уголовное дело по факту покушения на убийство участника СВО и представить доклад о результатах расследования", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияПермьПермский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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