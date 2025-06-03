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В пригороде Дамаска вооруженная группа атаковала КПП

В пригороде Дамаска вооруженная группа атаковала КПП - РИА Новости, 03.06.2025

В пригороде Дамаска вооруженная группа атаковала КПП

Сотрудники службы внутренней безопасности отбили атаку вооруженной группы людей на КПП на въезде в город Ашрафияф-Сахная в пригороде Дамаска, заявил глава... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T08:09:00+03:00

2025-06-03T08:09:00+03:00

2025-06-03T08:09:00+03:00

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БЕЙРУТ, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники службы внутренней безопасности отбили атаку вооруженной группы людей на КПП на въезде в город Ашрафияф-Сахная в пригороде Дамаска, заявил глава службы внутренней безопасности провинции Риф Дамаск Хусам ат-Таххан. "Вооруженная группа людей, подъехав на пикапе, открыла огонь по одному из КПП на въезде в город Ашрафия-Сахнайя. В результате нападения никто из сотрудников не пострадал", - цитирует слова ат-Таххана сирийская газета Al Watan. По словам командующего, силы безопасности открыли ответный огонь по боевикам, в результате чего завязался бой, в ходе которого один из нападавших был задержан, еще один - ранен, однако ему удалось скрыться вместе с остальными членами бандгруппы, бросивших свой автомобиль на месте происшествия. Сотрудники внутренней безопасности в районе Ашрафия-Сахнайя продолжают розыск скрывшихся преступников.

https://ria.ru/20250531/siriya-2020190963.html

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дамаск (город), в мире, сирия