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В пригороде Дамаска вооруженная группа атаковала КПП - РИА Новости, 03.06.2025
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08:09 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/damask-2020588429.html
В пригороде Дамаска вооруженная группа атаковала КПП
В пригороде Дамаска вооруженная группа атаковала КПП - РИА Новости, 03.06.2025
В пригороде Дамаска вооруженная группа атаковала КПП
Сотрудники службы внутренней безопасности отбили атаку вооруженной группы людей на КПП на въезде в город Ашрафияф-Сахная в пригороде Дамаска, заявил глава... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T08:09:00+03:00
2025-06-03T08:09:00+03:00
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БЕЙРУТ, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники службы внутренней безопасности отбили атаку вооруженной группы людей на КПП на въезде в город Ашрафияф-Сахная в пригороде Дамаска, заявил глава службы внутренней безопасности провинции Риф Дамаск Хусам ат-Таххан. "Вооруженная группа людей, подъехав на пикапе, открыла огонь по одному из КПП на въезде в город Ашрафия-Сахнайя. В результате нападения никто из сотрудников не пострадал", - цитирует слова ат-Таххана сирийская газета Al Watan. По словам командующего, силы безопасности открыли ответный огонь по боевикам, в результате чего завязался бой, в ходе которого один из нападавших был задержан, еще один - ранен, однако ему удалось скрыться вместе с остальными членами бандгруппы, бросивших свой автомобиль на месте происшествия. Сотрудники внутренней безопасности в районе Ашрафия-Сахнайя продолжают розыск скрывшихся преступников.
https://ria.ru/20250531/siriya-2020190963.html
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дамаск (город), в мире, сирия
Дамаск (город), В мире, Сирия
В пригороде Дамаска вооруженная группа атаковала КПП

Вооруженная группа атаковала КПП на въезде в Ашрафияф-Сахнай в пригороде Дамаска

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники службы внутренней безопасности отбили атаку вооруженной группы людей на КПП на въезде в город Ашрафияф-Сахная в пригороде Дамаска, заявил глава службы внутренней безопасности провинции Риф Дамаск Хусам ат-Таххан.
"Вооруженная группа людей, подъехав на пикапе, открыла огонь по одному из КПП на въезде в город Ашрафия-Сахнайя. В результате нападения никто из сотрудников не пострадал", - цитирует слова ат-Таххана сирийская газета Al Watan.
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По словам командующего, силы безопасности открыли ответный огонь по боевикам, в результате чего завязался бой, в ходе которого один из нападавших был задержан, еще один - ранен, однако ему удалось скрыться вместе с остальными членами бандгруппы, бросивших свой автомобиль на месте происшествия.
Сотрудники внутренней безопасности в районе Ашрафия-Сахнайя продолжают розыск скрывшихся преступников.
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