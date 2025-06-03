https://ria.ru/20250603/chs-2020741771.html

В Пуровском районе ЯНАО ввели режим ЧС

В Пуровском районе ЯНАО ввели режим ЧС - РИА Новости, 03.06.2025

В Пуровском районе ЯНАО ввели режим ЧС

Режим ЧС муниципального характера ввели в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа из-за подтопления дачных участков и подъема воды в реке Пяку-Пур,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T20:09:00+03:00

2025-06-03T20:09:00+03:00

2025-06-03T20:09:00+03:00

происшествия

пуровский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера ввели в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа из-за подтопления дачных участков и подъема воды в реке Пяку-Пур, сообщил глава муниципалитета Кирилл Трапезников. "В связи с подтоплением территорий дальних, средних и ближних дач принято решение о введении с 3 июня муниципального режима "Чрезвычайная ситуация", – написал Трапезников в своем Telegram-канале. Он отметил, что основные усилия спасателей сосредоточены на эвакуации жителей из зоны возможного подтопления, готов пункт временного размещения, в работе задействовано более 200 человек, еще почти 100 есть в оперативном резерве, ведется круглосуточное дежурство. В пресс-службе правительства региона подтвердили РИА Новости, что режим ЧС объявлен на территории всего Пуровского района. По данным окружных властей, вода в реке Пяку-Пур в Тарко-Сале - административном центре Пуровского района поднялась на рекордный за 25 лет уровень: за четверть века вода в реке не поднималась выше 1000 сантиметров, сейчас же ее уровень стабилизировался на отметке 1015 сантиметров, при этом критический уровень составляет 1054 сантиметра. Причина – резкий скачок температуры, что спровоцировало стремительное таяние снега. В зоне риска подтопления четыре улицы в городе, сейчас вода дошла до дачных участков. При необходимости жителей вывозят, оперативные службы работают в усиленном режиме, укрепляются водозащитные насыпи, уточняли ранее власти. По последним данным окружного департамента гражданской защиты, в Тарко-Сале подтоплен 31 дачный участок, эвакуировано 30 человек.

https://ria.ru/20250321/doma-2006369968.html

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пуровский район

тарко-сале

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происшествия, пуровский район, тарко-сале, россия