В Пуровском районе ЯНАО ввели режим ЧС
В Пуровском районе ЯНАО ввели режим ЧС из-за подтопления дачных участков
Ямало-Ненецкий автономный округ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера ввели в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа из-за подтопления дачных участков и подъема воды в реке Пяку-Пур, сообщил глава муниципалитета Кирилл Трапезников.
"В связи с подтоплением территорий дальних, средних и ближних дач принято решение о введении с 3 июня муниципального режима "Чрезвычайная ситуация", – написал Трапезников в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что основные усилия спасателей сосредоточены на эвакуации жителей из зоны возможного подтопления, готов пункт временного размещения, в работе задействовано более 200 человек, еще почти 100 есть в оперативном резерве, ведется круглосуточное дежурство.
В пресс-службе правительства региона подтвердили РИА Новости, что режим ЧС объявлен на территории всего Пуровского района.
По данным окружных властей, вода в реке Пяку-Пур в Тарко-Сале - административном центре Пуровского района поднялась на рекордный за 25 лет уровень: за четверть века вода в реке не поднималась выше 1000 сантиметров, сейчас же ее уровень стабилизировался на отметке 1015 сантиметров, при этом критический уровень составляет 1054 сантиметра. Причина – резкий скачок температуры, что спровоцировало стремительное таяние снега. В зоне риска подтопления четыре улицы в городе, сейчас вода дошла до дачных участков. При необходимости жителей вывозят, оперативные службы работают в усиленном режиме, укрепляются водозащитные насыпи, уточняли ранее власти.
По последним данным окружного департамента гражданской защиты, в Тарко-Сале подтоплен 31 дачный участок, эвакуировано 30 человек.