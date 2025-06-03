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Российский дрон уничтожил американский БТР ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:28 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/btr-2020589855.html
Российский дрон уничтожил американский БТР ВСУ в Сумской области
Российский дрон уничтожил американский БТР ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2025
Российский дрон уничтожил американский БТР ВСУ в Сумской области
Минобороны РФ сообщило об уничтожении бронетранспортёра М113 ВСУ производства США в Сумской области. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T08:28:00+03:00
2025-06-03T08:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило об уничтожении бронетранспортёра М113 ВСУ производства США в Сумской области. "Применив тактику БПЛА-засады, расчет FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружил двигавшийся возле населенного пункта Павловка Сумской области БТР ВСУ М113 иностранного производства. Как только БТР приблизился, FPV-дрон взлетел и поразил цель. Затем по обездвиженной боевой машине было нанесено поражение другими дронами-"камикадзе", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате украинский бронетранспортёр М113 ВСУ был полностью уничтожен.
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сумская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российский дрон уничтожил американский БТР ВСУ в Сумской области

МО РФ сообщило об уничтожении БТР М113 ВСУ производства США в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило об уничтожении бронетранспортёра М113 ВСУ производства США в Сумской области.
"Применив тактику БПЛА-засады, расчет FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружил двигавшийся возле населенного пункта Павловка Сумской области БТР ВСУ М113 иностранного производства. Как только БТР приблизился, FPV-дрон взлетел и поразил цель. Затем по обездвиженной боевой машине было нанесено поражение другими дронами-"камикадзе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате украинский бронетранспортёр М113 ВСУ был полностью уничтожен.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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