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Российский дрон уничтожил американский БТР ВСУ в Сумской области

Российский дрон уничтожил американский БТР ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2025

Российский дрон уничтожил американский БТР ВСУ в Сумской области

Минобороны РФ сообщило об уничтожении бронетранспортёра М113 ВСУ производства США в Сумской области. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T08:28:00+03:00

2025-06-03T08:28:00+03:00

2025-06-03T08:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сша

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило об уничтожении бронетранспортёра М113 ВСУ производства США в Сумской области. "Применив тактику БПЛА-засады, расчет FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружил двигавшийся возле населенного пункта Павловка Сумской области БТР ВСУ М113 иностранного производства. Как только БТР приблизился, FPV-дрон взлетел и поразил цель. Затем по обездвиженной боевой машине было нанесено поражение другими дронами-"камикадзе", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате украинский бронетранспортёр М113 ВСУ был полностью уничтожен.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сумская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность