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Российский дрон уничтожил американский БТР ВСУ в Сумской области
Российский дрон уничтожил американский БТР ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2025
Российский дрон уничтожил американский БТР ВСУ в Сумской области
Минобороны РФ сообщило об уничтожении бронетранспортёра М113 ВСУ производства США в Сумской области. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T08:28:00+03:00
2025-06-03T08:28:00+03:00
2025-06-03T08:28:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило об уничтожении бронетранспортёра М113 ВСУ производства США в Сумской области. "Применив тактику БПЛА-засады, расчет FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружил двигавшийся возле населенного пункта Павловка Сумской области БТР ВСУ М113 иностранного производства. Как только БТР приблизился, FPV-дрон взлетел и поразил цель. Затем по обездвиженной боевой машине было нанесено поражение другими дронами-"камикадзе", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате украинский бронетранспортёр М113 ВСУ был полностью уничтожен.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российский дрон уничтожил американский БТР ВСУ в Сумской области
МО РФ сообщило об уничтожении БТР М113 ВСУ производства США в Сумской области