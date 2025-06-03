https://ria.ru/20250603/brylska-2020705404.html

"Мне было стыдно, что я жива": скандалы, трагедии и одиночество Брыльской

"Мне было стыдно, что я жива": скандалы, трагедии и одиночество Брыльской - РИА Новости, 03.06.2025

"Мне было стыдно, что я жива": скандалы, трагедии и одиночество Брыльской

Миллионы зрителей обожали Надю из "Иронии судьбы", не подозревая о темной стороне ее исполнительницы. Скандалы на съемках, алкоголь в стакане с лимонадом,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T19:03:00+03:00

2025-06-03T19:03:00+03:00

2025-06-03T19:03:00+03:00

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эльдар рязанов

барбара брыльска

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Миллионы зрителей обожали Надю из "Иронии судьбы", не подозревая о темной стороне ее исполнительницы. Скандалы на съемках, алкоголь в стакане с лимонадом, конфликты с коллегами — это лишь верхушка айсберга. Что скрывала польская звезда от миллионов поклонников? И как трагедия изменила женщину, которую обожествлял весь СССР?Скандалы на съемках культового фильмаСоветские зрители влюбились в нежную Надю из "Иронии судьбы", но создатели фильма запомнили Барбару Брыльску совсем другой. На съемках 1975 года польская актриса регулярно добавляла водку в лимонад — этот факт случайно обнаружила Валентина Талызина, озвучивавшая героиню.Конфликты с режиссером Эльдаром Рязановым начались с первых дней работы. Брыльска наотрез отказывалась надевать знаменитое платье Нади, кричала, что цвет ее старит, а фасон давно не в моде. Рязанову пришлось долго уговаривать звезду, приводить аргументы, пока не добился своего.Отношения с партнером Андреем Мягковым тоже не складывались. Барбара открыто выражала недовольство актером, не хотела целовать его в губы. Мягков позже признавался, что после работы с польской коллегой долго не любил поляков.Характер и капризы европейской звезды раздражали всю съемочную группу. Коллеги считали ее высокомерной и чужой, а Талызина вспоминала: Брыльска даже не поблагодарила за озвучку, считая, что сама справилась бы лучше.Банкет, на который никто не пришелКульминацией конфликта стал традиционный банкет после окончания съемок. Барбара арендовала зал ресторана для всей команды, заказала вино и угощения. Результат удивил даже ее: не пришел ни один человек из съемочной группы.Этот болезненный урок показал, насколько польская актриса была чужой в советском кинематографе. В Польше она уже была звездой, снималась в откровенных сценах, привыкла к европейской прямолинейности. В СССР такое поведение воспринималось как вызов.Три брака и поиск счастьяЛичная жизнь Барбары была не менее драматичной, чем карьера. Первый брак с математиком Яном Боровцем (1961-1968) распался из-за несовместимости. Муж был ревнив, не поддерживал актерскую карьеру жены, запрещал использовать свою фамилию в титрах.Второй брак с актером Ежи Зельником оказался самым коротким — менее года. Причиной стали многочисленные измены супруга, который был любимцем женщин и не скрывал этого. Актриса быстро ушла от него, не терпя такого отношения.После развода была настоящая любовь — роман с югославским актером Слободаном Дмитриевичем на съемках "Белых волков". Их страстные отношения могли закончиться браком, но семья Дмитриевича воспрепятствовала. Его мать настояла на женитьбе сына на другой. Разрыв привел актрису к затяжной депрессии.Самыми долгими оказались отношения с врачом-гинекологом Людвигом Космалем — восемнадцать лет брака с 1975 года. В этом союзе родились дочь Барбара (Бася) в 1973 году и сын Людвиг в 1982-м. Но и здесь счастья не получилось: муж был ревнив, часто изменял, злоупотреблял алкоголем и завидовал успеху жены.Трагедия, сломавшая звездуПятнадцатого мая 1993 года жизнь Барбары рухнула. Ее 20-летняя дочь Бася погибла в автокатастрофе. Молодой человек девушки, Ксаверий Жулавский (сын известного режиссера), не справился с управлением на трассе. Он выжил, Бася скончалась на месте.Для 51-летней звезды это стало концом света. Бася была красавицей, талантливой моделью и актрисой, ей пророчили карьеру в Европе. Мать гордилась дочерью, хотя из-за работы проводила с детьми не так много времени.После трагедии актриса заперлась дома на три года. Она не снималась, не давала интервью, много плакала, злоупотребляла алкоголем, писала письма погибшей дочери. "Мне было стыдно смотреть людям в глаза, потому что я жива, а дочь — нет", — признавалась она позже.Спас ее сын Людвиг. Именно ради него Брыльска нашла силы вернуться к жизни, хотя в кино почти не возвращалась.Провальное возвращениеВ 2007 году Барбара согласилась сыграть в сиквеле "Ирония судьбы. Продолжение". Но магия была утрачена — актеры постарели, а зрители не простили дистанцию между воспоминанием и реальностью. Фильм провалился, став болезненным напоминанием о невозможности вернуть прошлое.К тому времени Брыльска уже была другой — уставшей, поседевшей, без былого огня. "Старые мужчины меня не интересуют, а молодые — не смотрят", — с характерной прямотой заявила она в интервью.Тишина после буриСегодня 83-летняя Барбара живет одна в собственном доме под Варшавой, который сама спроектировала. Поддерживает отношения с сыном и внуками, но видится с ними нечасто.Актриса почти не снимается, избегает публичности, не дает интервью. В одном из редких разговоров с прессой призналась: не строит долгосрочных планов и не хочет прожить долгую жизнь, как ее мать, умершая в сто лет.Женщина, которая когда-то была советской мечтой, теперь живет вдали от камер и поклонников. Что чувствует в этой тишине — покой или пустоту — знает только она сама.

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ссср, польша, европа, валентина талызина, эльдар рязанов, барбара брыльска